Kein wirtschaftliches Angebot: Stadt Miesbach verschiebt Brückenneubau

Von: Sebastian Grauvogl

Muss noch ein Jahr länger durchhalten: die Schopfgrabenbrücke in Miesbach. Weil die Ausschreibung kein wirtschaftliches Angebot ergeben hat, verschiebt die Stadt den Neubau auf 2023. © Thomas Plettenberg

Miesbach zieht die Reißleine: Weil die Ausschreibung für den Neubau der Schopfgrabenbrücke nur ein (deutlich zu teures) Angebot ergeben hat, verschiebt die Stadt die Maßnahme auf 2023.

Miesbach – Keineswegs blauäugig sei die Kostenberechnung für den Neubau der Schopfgrabenbrücke gewesen, sagt Miesbachs Tiefbautechniker Jürgen Brückner. Mit dem Ansatz von 8100 Euro pro Quadratmeter sei man sogar über den für Autobahnbrücken verwendeten Richtwert von 7800 Euro in die deutschlandweite Ausschreibung gegangen. Trotzdem ging im Miesbacher Rathaus genau ein einziges Angebot ein. Und das habe die im Haushalt eingestellten 1,2 Millionen Euro nochmals „deutlichst“ übertroffen, berichtet Brückner.

Neue Ausschreibung im Spätherbst

Einen genauen Betrag will er nicht bekannt geben, wohl aber die Entscheidung der Stadt: Die für heuer geplante Baumaßnahme wird auf 2023 verschoben, eine neue Ausschreibung folgt im Spätsommer. Diesmal europaweit. „Wir erweitern gewissermaßen den Horizont“, sagt Brückner. Welche Summen dort warten, kann der Tiefbautechniker nicht abschätzen. Wenn man aber die Nachrichten verfolge, müsse man davon ausgehen, dass die Preise eher nicht wesentlich nach unten gehen werden. Die Stadt Miesbach sei mit diesem Problem also keinesfalls allein.

Speziell auf die Schopfgrabenbrücke angesprochen sieht der Tiefbautechniker vor allem zwei Gründe für die angespannte Situation: Zum einen sei in Deutschland gerade im Bereich der Straßenbrücken ein erheblicher Sanierungsstau entstanden. Die Nachfrage nach ausführenden Firmen sei dementsprechend hoch. „Die Kapazitäten sind ausgeschöpft“, weiß Brückner. Zum anderen würden die Materialkosten – auch durch die Entwicklung auf den Weltmärkten – teilweise sprunghaft ansteigen. Im Ergebnis würden sich die Bauunternehmen auf die Aufträge mit den größtem Volumina konzentrieren, was aus ihrer Sicht auch wirtschaftlich sei.

Bauhof wird Beton ausbessern

Die Stadt versucht nun, möglichst flexibel mit der Situation umzugehen. Das Hauptaugenmerk gilt vor allem, die marode Brücke noch ein Jahr länger am Leben zu halten. So werde der Bauhof etwa den an einigen Stellen abgeplatzten Beton mit Spezialzement auszubessern, um die Verkehrssicherheit zu garantieren. Mit einer vorzeitigen Sperrung rechnet Brückner daher nicht. „Die Brücke wird jetzt nicht von heute auf morgen zusammenbrechen.“ Auch, weil man von vorneherein einen zeitlichen Puffer eingebaut habe. Sollte es wirklich kritisch werden, könne man noch die weiter hinten ohnehin bestehende Beschränkung von 20 Tonnen auf die Schopfgrabenbrücke ausweiten. Schwere Lkw würden die Strecke aber üblicherweise nicht befahren.

Stadt lässt Sparten vorab verlegen

Auch sonst bleibt die Stadt nicht untätig, sondern nutzt die Verschiebung, um heuer schon mal die Sparten (Wasser-, Gas- und Telekommunikationsleitung) zu verlegen. Wie Brückner erklärt, sollen diese künftig unter der Schlierach hindurch verlaufen und damit von der Brücke getrennt. Eventuell greife man auf das Verfahren der Spülbohrung zurück. Ziel der Spartenverlegung ist es in erster Linie, mehr Freiraum unter Brücke zu erreichen, um die Stauwirkung bei Hochwasser zu reduzieren (wir berichteten). Der Neubau selbst soll dann 2023 erfolgen. Mit einer nochmaligen Verschiebung rechnet Brückner nicht. Das sehe das Vergaberecht nicht vor.

Um die Preisentwicklung in den vergangenen Jahren zu verdeutlichen, zieht der Tiefbautechniker einen Vergleich zur vor fünf Jahren neu gebauten Johannisbrücke. Diese habe – obwohl sie länger und breiter sei als das Bauwerk am Schopfgraben – „nur“ knapp 900 000 Euro gekostet. Brückner: „Daran sieht man, wo wir mittlerweile angekommen sind.“

sg