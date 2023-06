„Keine Altrechte“: Basiert Münchens Wasserversorgung seit 100 Jahren auf einem Missverständnis?

Von: Dieter Dorby

Teilen

Fokussiert: Martin Kment (r.) mit Bürgermeister Gerhard Braunmiller. © THOMAS PLETTENBERG

Darf die Landeshauptstadt München weiter aufgrund alter Rechte aus der Zeit um 1910 rund 80 Prozent ihres Wasserbedarfs aus dem Mangfalltal decken? Oder muss sie wie die meisten andere Kommunen die Entnahme alle 20 bis 30 Jahre beantragen?

Miesbach/München – Diese Frage treibt Städte, Gemeinden und private Grundeigentümer im Mangfall-Landkreis Miesbach seit vielen Jahren um. Denn die Sicherung von Münchens Trinkwasserqualität bedeutet für sie vielerlei Einschnitte ins Eigentum – bis hin zum Entwicklungsstopp der Kreisstadt.

Nun hat Prof. Dr. Martin Kment von der Uni Augsburg ein Rechtsgutachten vorgelegt, das die Stadt Miesbach, die Gemeinden Hausham, Schliersee, Valley und Warngau, zwei Vereine sowie drei Privatpersonen in Auftrag gegeben haben. Das Ergebnis: Münchens Altrechte, auf die die Landeshauptstadt seit über 100 Jahren ihre Wasserentnahme stützt, gibt es nicht. Damit, so Kment am Freitag bei der Präsentation im Miesbacher Rathaus, erfolge die Versorgung der Metropole mit rund 1,5 Millionen Einwohnern auch heute noch ohne Rechtsgrundlage.

Lesen Sie auch: „München bekommt sein Wasser, aber auf Augenhöhe“

Der Jurist erklärt dies mit einem Missverständnis: Ein Beschluss des Königlichen Verwaltungsgerichtshofs von 1910 zur Reisacher Grundwasserfassung wurde offenbar konsequent falsch verstanden. Darin wurde festgestellt, dass eine Genehmigung nicht erforderlich war für Anlagen auf Grundstücken, über die bis Ende 1907 „in wasserrechtlicher Hinsicht verfügt“ war. Die letzten wurden 1912 fertiggestellt.

Lesen Sie auch den Kommentar zum Bericht: Wichtiger Schritt, um auf Augenhöhe wahrgenommen zu werden

Jedoch betont Kment, dass sich dieser Beschluss nur auf Teilbauwerke bezieht, jedoch nicht auf die gesamte Anlage. Zudem würde der festgestellte Bestandsschutz nicht einen zwischen 1924 und 1931 erbauten Verbindungsstollen zwischen der östlichen Überlaufleitung zur Mangfall und der westlichen Ableitung nach München umfassen. Der habe die Anlage nachträglich maßgeblich verändert, weil er die Kapazität von 2400 Kubikmetern pro Sekunde um etwa 50 Prozent erhöht – ohne Genehmigung.

Lesen Sie auch: Das sagen die Betroffenen im Landkreis Miesbach zum Rechtsgutachten

„Es gab einzelne Überprüfungen, aber nie bezogen auf Gesamtanlage oder wasserrechtliche Genehmigung“, fasst Kment die Prüfung der Dokumente zusammen. „Das wurde zu keinem Zeitpunkt untersucht. Man wundert sich.“ Es sei unvermeidbar, dass München sein Wasser künftig wie jede Kommune ordentlich beantragen muss. „Den aktuellen Zustand kann man so nicht stehen lassen.“ Dies sei schon deshalb sinnvoll, um auf aktuelle Belange bei Klima- und Umweltschutz reagieren zu können. Im Raum steht dabei auch, mehr Wasser aus Tiefbrunnen zu pumpen, was unter Umständen eine noch bessere Qualität hätte, aber mit mehr Kosten verbunden ist. Denn aus dem Mangfalltal fließt das Nass gratis in die Landeshauptstadt.

Die Stadtwerke (SWM), denen das Gutachten nicht vorliegt, äußern sich nicht. Man verweist auf die laufende Klage gegen das Landratsamt Miesbach, das die SWM zum Genehmigungsverfahren aufgefordert hatte.

ddy