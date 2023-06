Keine Angst vor Verantwortung: Netzwerk bietet Workshops für Vorstände in Vereinen

Von: Sebastian Grauvogl

Freuen sich auf viele Teilnehmer: Johanna Huber (l.) und Petra Winklmaier vom neu gegründeten Netzwerk Ehrenamt mit den Plakaten zum ersten Vereinstag am Samstag, 8. Juli, im evangelischen Gemeindehaus Miesbach. © TP

Vor Verantwortung in Vereinen schrecken viele zurück. Um Mitgliedern diese Angst zu nehmen, bietet das Netzwerk Ehrenamt beim ersten Vereinstag im Landkreis Workshops an - kostenlos.

Landkreis – Langfristig Verantwortung übernehmen: Was im Berufs- und Privatleben selbstverständlich ist, fällt vielen Ehrenamtlichen deutlich schwerer. Nur so ist es zu erklären, warum sich in Bayern zwar immer mehr Menschen freiwillig engagieren wollen, aber trotzdem viele Vorstandsposten in Vereinen nur schwer zu besetzen sind. Ein Phänomen, das auch Johanna Huber und Petra Winklmaier vom im Frühjahr neu gegründeten Netzwerk Ehrenamt (NEA) für den Landkreis Miesbach in ihren ersten Beratungsgesprächen in Miesbach und Holzkirchen wiederholt geschildert bekommen haben. Um die Vereinsvertreter oder solche, die es werden wollen, bestmöglich auf den Umgang mit besagter Verantwortung vorzubereiten, lädt das Netzwerk Ehrenamt für Samstag, 8. Juli, zum ersten Vereinstag im Landkreis Miesbach unter der Schirmherrschaft von Landrat Olaf von Löwis ein.

Die Teilnahme ist kostenlos, teilen Huber und Winklmaier mit. Von 9.30 bis 16.30 Uhr stehen im evangelischen Gemeindezentrum Miesbach – neben der Holzkirchner Ehrenamtsagentur HELP der zweite NEA-Stützpunkt im Landkreis – drei verschiedene Workshops zur Wahl. Sie widmen sich unter anderem folgenden zentralen Fragen: Wie kann ich Gelder für die Vereinsarbeit akquirieren? Wie gehe ich mit meinen Anliegen an die Öffentlichkeit? Und wie vermeide ich interne Konflikte?

Fachleute bei Vorträgen und Workshops

Geplant ist, so die beiden Initiatorinnen, dass die Teilnehmer am Vormittag und Nachmittag jeweils einen Workshop besuchen können. Als Referenten stünden mit Frank Strathmann (Vorstandsvorsitzender Bürgerstiftung Holzkirchen) und Martin Reents (Start-Up-Gründer) für „Fundraising und Storytelling“, Katrin Poese (freie Journalistin) für „Gezielte Öffentlichkeitsarbeit im Verein“ sowie Bernd Borschel (Wirtschaftsmediator und Moderator) für „Schwierige Gesprächssituationen im Ehrenamt gelassen meistern“ kompetente Fachleute zur Verfügung. Die Einführung ins Thema übernimmt Julia Leisner vom Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (LBE), einen Vortrag über den Nutzen des EU-Förderprogramms Leader für Vereine hält Simon Kortus.

Ganz wichtig ist Huber und Winklmaier aber, dass zwischen den Workshops und Vorträgen Zeit zum Austauschen und Kontakteknüpfen bleibt. So seien viele Vereine im Landkreis allenfalls aufgrund ihrer örtlichen, aber nicht ihrer thematischen Nähe miteinander verbunden. Auch sie selbst werden sich einbringen, so die NEA-Initiatorinnen. Denn auch ihr Netzwerk ist noch im Aufbau.

Anmeldungen

zum Vereinstag am Samstag, 8. Juli, sind möglich bis Sonntag, 2. Juli, unter vereinstag@nea-mb.de. Die Teilnahme ist kostenlos.

