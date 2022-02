Keine Erleichterung bei den Stellplätzen: Stadtrat Miesbach erteilt Landratsamt eine Abfuhr - Bäume werden gefällt

Das Ende ist absehbar: Der Parkplatz der Zulassungsstelle an der Rosenheimer Straße wird nach Bezug des Ersatzneubaus des Landratsamts neu überplant. Die Stellplätze werden dann wohl verschwinden, was die Parkplatzsituation rund um die Behörde nebst Kita sowie Grund-, Mittel- und Berufsschule spürbar verschärfen wird. © Thomas Plettenberg

Der geplante Ersatzneubau des Landratsamts liegt Miesbach als Behördenstadt sehr am Herzen. Doch bereits in der Vergangenheit hat der Stadtrat klar gemacht, dass er aber nicht alles kritiklos durchwinkt. Nun gab es bei den geforderten Stellplätzen erneut eine Abfuhr: Der Landkreis muss acht zusätzliche Parkplätze nachweisen.

Miesbach – Damit der Landkreis in Miesbach den Ersatzneubau des Landratsamts im Bereich Münchner-/Rosenheimer Straße bauen kann, braucht er die Zustimmung der Stadt. Und die erfolgt über eine Änderung des dort bestehenden Bebauungsplans, der derzeit gemeinsam entwickelt wird. Am Donnerstagabend stellte Planer Ludwig Hohenreiter das aktuelle Werk vor.

Ein großer Teil wie das umstrittene Flachdach war bereits im Vorfeld definiert worden (wir berichteten). So wird das zu bebauende Areal in zwei Bereiche gegliedert: Auf der derzeitigen Parkplatzfläche der Behörde wird ein Wohngebiet mit zwei Baukörpern entstehen, die 24 Mietwohnungen für Mitarbeiter des Landkreises bieten soll. Darunter wird die Tiefgarage der Behörde angelegt, deren Zufahrt im Norden hin zur Münchner Straße angedacht ist. Die Riezlerstraße wird zum verkehrsberuhigten Bereich. Hier und an der Münchner Straße sind zudem Längsparkplätze vorgesehen.

Diskussionsbedarf gab es dennoch, und zwar bei den Stellplätzen. Hohenreiters Bebauungsplanentwurf sieht vor, dass für das Wohngebiet wegen der Sozialbindung von der Stellplatzsatzung der Stadt abgewichen wird – ähnlich wie es die Stadt bereits bei ihrem Neubaugebiet Am Gschwendt praktiziert hat. Dem stimmte der Stadtrat zwar zu, jedoch nicht der Ermäßigung für den Parkplatzbedarf des Landratsamts. Hier hatten die Planer für die Behörde acht Stellplätze weniger vorgesehen, als es die Stellplatzsatzung der Stadt fordert.

Das Argument, dass 24 Mitarbeiter nebenan wohnen würden, ließen die Ratsmitglieder nicht gelten. „Die Zeit des Autos ist noch nicht beendet“, stellte Erhard Pohl (CSU) fest und verwies darauf, dass nebenan auch Mitarbeiter des Krankenhauses oder anderer Außenstellen wohnen könnten. Zweite Bürgermeisterin Astrid Güldner (Grüne) regte zudem an, qualitativ und quantitativ Stellplätze für Fahrräder zu schaffen.

Unmut gab es auch bei der gewünschten Fällung von neun Bäumen im Südteil, die im Baufenster auf benötigten Trassen der Versorgungsleitungen stehen. „Das ist massiv“, stellte Anlagenreferent Michael Lechner (FWG) fest. Ohne Fällung gehe es kaum, „aber es ist ein Härtetest für die Glaubwürdigkeit“ – er stimme mit großen Bedenken zu. Bei der Ersatzpflanzung von 14 Bäumen, auch in der Riviera, für 10 000 Euro regte Lechner an, auf 15 000 Euro aufzustocken für größere Exemplare. Die Fällung wurde erlaubt, tags darauf am Freitag wurde damit begonnen.

Der Stadtrat stimmte auch dem Entwurf zu. Bei den Stellplätzen für die Behörde muss das Landratsamt aber acht mehr nachweisen. Was laut Gerhard de Biasio möglich sein sollte. „Wir arbeiten mit den Planern an einer Lösung und sind zuversichtlich, dass es eine solche geben wird“, sagt der Kreiskämmerer auf Nachfrage unserer Zeitung. Insgesamt teile man die Auffassung, dass man möglichst viele Stellplätze benötige. Andererseits gelte es, die finanziellen Möglichkeiten im Blick zu behalten. „Es gilt, diesen schwierigen Spagat zu meistern.“

