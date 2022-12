Keine Fachkräfte: Society Boutique verlässt nach fast 20 Jahren Miesbach

Von: Sebastian Grauvogl

Ab sofort in der Tölzer Marktstraße anzutreffen: Christine Kühme (r.), Inhaberin der Society Boutique, und ihre langjährige Mitarbeiterin Beate Eichmann. © TP

Mit der Society Boutique verlässt ein alteingesessenes Modegeschäft die Kreisstadt Miesbach.

Die Kundinnen, die in der Society Boutique von Christine Kühme (69) am Miesbacher Marktplatz eingekauft haben, wussten, was sie wollten: Und das war, neben sportlich-eleganter und doch bezahlbarer Mode, vor allem eins: qualitativ hochwertige Beratung. „Genau dafür ist die Society Boutique bekannt und beliebt“, sagt Kühme. Der persönliche Draht zu den Kundinnen sei ihr immer ein großes Anliegen gewesen und habe dazu beigetragen, sich vom Online-Handel abzugrenzen. Umso schwerer fiel es der Geschäftsfrau nun, ihre Boutique im Herzen Miesbachs nach fast 20 Jahren zu schließen.

Hauptgrund ist der Personalmangel

Hauptgrund dafür seien Personalprobleme, die seit Corona die Planung zunehmend erschwert hätten, erklärt die Inhaberin. Zwei langjährige Mitarbeiterinnen seien weggezogen, geeigneter Ersatz habe sich nicht gefunden. Denn eines sei für die Society Boutique besonders wichtig: „ausgezeichneter Kundenservice und Mitarbeiterinnen mit großem Fachwissen“. Um dieses Image nicht zu gefährden, entschied sich Christine Kühme zuletzt, ihren Laden samstags nicht mehr zu öffnen.

Erstes Geschäft in Hausham

Ihre erste Boutique eröffnete sie bereits im Oktober 1986 an der Naturfreundestraße in Hausham, damals noch eine blühende Einkaufsmeile. Im Februar 2003 zog sie dann an den Miesbacher Marktplatz um. Stets an ihrer Seite war ihre Mitarbeiterin Beate Eichmann. „Meine rechte Hand“, wie Kühme wertschätzend sagt. Umso mehr freut sie sich darüber, dass Eichmann künftig die Leitung der Society Boutique-Filiale an der Tölzer Marktstraße übernehmen wird. Die Inhaberin hofft, dass auch viele ihrer Miesbacher Stammkundinnen ab und an dort vorbeikommen, um sich mit den neuesten Trends in Sachen Mode, Schuhe, Taschen und Accessoires auszustatten.

Gutes Miteinander mit den anderen Geschäften

Vermissen werde sie das gute Miteinander mit den benachbarten Geschäften. „Wir haben uns nicht als Konkurrenz wahrgenommen, sondern uns die Kundinnen gegenseitig vermittelt“, sagt die 69-Jährige. Dass sie die Kreisstadt trotzdem mit gutem Gewissen verlassen kann, liegt an den Nachfolgern. Ab Februar 2023 wird Obermaier Moden, aktuell in Grafing und Glonn im Kreis Ebersberg vertreten, die 80 Quadratmeter Verkaufsfläche beziehen. „Das dürfte gut harmonieren“, merkt Kühme erleichtert an.

