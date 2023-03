„Keine Feigheit vor dem Fass“: Miesbachs Vize-Bürgermeisterin Güldner zu ihrer Anstichpremiere

Von: Dieter Dorby

Astrid Güldner Zweite Bürgermeisterin © kn

Drei Jahre Corona-Pause beim Starkbieranstich in Miesbach führen nun dazu, dass Zweite Bürgermeisterin Astrid Güldner nun erst ihr erstes Bierfass anzapfen darf. Keine leichte Aufgabe vor Publikum und ohne Probe.

Miesbach – Über drei Jahre ist der Starkbieranstich in Miesbach coronabedingt ausgefallen. Während das Anzapfen 2023 für Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) nur in diesem Rahmen eine Premiere ist, wartet auf Zweite Bürgermeisterin Astrid Güldner (Grüne), die traditionsgemäß am Samstagabend das Fassl anzapfen darf, der erste Anstich im Amt. Unsere Zeitung wollte von ihr wissen, wie sie sich darauf vorbereitet hat.

Frau Güldner, ist es tatsächlich das erste Fass, das Sie am Samstag anzapfen?

Naja, ich habe mal mit 30 ein kleines Geburtstagsfassl angezapft, aber das hier ist schon ein anderes Kaliber.

Und es ist auch ein anderes Publikum.

Das auch. Das Anzapfen hat jedenfalls einen gewissen Stellenwert.

„Ich habe kein Fass zum Üben gefunden“

Haben Sie geübt?

Das wollte ich, denn es soll ja auch funktionieren, aber ich habe leider kein Fass zum Üben gefunden. Erste Bürgermeister haben es da besser. Sie haben nämlich zur Amtseinführung einen Anzapf-Kurs besuchen können. Aber als Vize wird man da leider ins kalte Wasser – oder besser Bier – geschubst. Aber ich habe dafür viele gute Ratschläge bekommen.

„Viele Ratschläge bekommen“

Welche denn?

Vom Bräuwirt bekam ich den Rat, darauf zu achten, dass man das richtige Loch erwischt – ist nämlich schon mal passiert. Von der CSU kam der Hinweis, ich solle mir das Videos im Internet ansehen. Und in der Pause der vergangenen Stadtratssitzung haben wir sogar das Luftanzapfen geübt – also wie Luftgitarre spielen, nur eben mit Anstich. Dabei haben wir das Halten und Schlagen geübt, aber eben ohne Werkzeug.

„Einfach draufhauen“

Und? Wie war’s?

Es wird schon passen. Bei der Kolpingsfamilie als Anlaufstelle für Seelen in Not habe ich auch mal nachgefragt. Hier war der Rat: einfach draufhauen. Was mir sonst noch gesagt wurde: Ich soll aufpassen, dass der Hahn zugedreht ist, und weiter draufhauen, auch wenn das Bier spritzt. Also keine Feigheit vor dem Fass. Das kriegen wir schon hin. Wichtig ist halt, dass noch genug Bier im Fass bleibt für die Gäste im Saal.

„In jeder Hinsicht eine Premiere“

Dabei haben Sie ja schon frühere Amtsinhaber beim Anzapfen gesehen, oder?

Klar war ich öfter beim Starkbierfest, aber als Stadträtin, nicht als Vize-Bürgermeisterin. Und so genau schaut man dann nicht auf die Hände.

Sind Sie am Freitagabend auch beim Starkbieranstich?

Nein, für mich sind am Samstag auch Wassergeist und Singspiel eine Premiere. Vielleicht schaue ich mir bis dahin tatsächlich noch ein Video an. Aber das wird schon.

ddy