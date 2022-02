Keine Klassenfahrten wegen Corona: Gymnasium Miesbach plant Alternativprogramm

Von: Sebastian Grauvogl

Das Gymnasium Miesbach will seinen Schülern Alternativen zu Klassenfahrten bieten. © Thomas Plettenberg

Keine Klassenfahrten bis zu den Osterferien: So lautet die Vorgabe des Kultusministeriums. Doch das Gymnasium Miesbach arbeitet an Alternativen - und hofft auf den Sommer.

Miesbach – Von einer Lateinfahrt ins Ausland hatte eh kaum jemand zu träumen gewagt am Gymnasium Miesbach. Stattdessen hatte die Schule für ihre Achtklässler einen Aufenthalt in Regensburg organisiert. Doch am Ende blieb es bei der Vor-Reservierung –glücklicherweise mit Stornierungsoption. Die nämlich musste das Gymnasium ziehen, nachdem das Kultusministerium Anfang Januar darum gebeten hatte, Klassenfahrten wegen der neuen Omikron-Variante des Coronavirus vorerst bis zu den Osterferien auszusetzen.

Nicht nur für die Jugendherbergen bedeutet das weitere schwierige Wochen. Auch im Fahrtenbuch der Schule sieht es aktuell reichlich leer aus, berichtet Schulleiterin Claudia Reiserer auf Anfrage unserer Zeitung. Einzig die sechsten Klassen hätten im vergangenen Sommer ihren Aufenthalt in den Radstädter Tauern genießen können. „Das hat recht kurzfristig funktioniert“, sagt Reiserer.

Claudia Reiserer: Schulleiterin am Gymnasium Miesbach. © Thomas Plettenberg

Ersatzlos gestrichen wurde hingegen die Studienfahrt der P-Seminare zu Beginn der zwölften Klasse. Wegen der nun anstehenden Vielzahl an Klausuren sei keine Verschiebung möglich, erklärt die Schulleiterin. Ein Auslandsaufenthalt wäre wegen der unterschiedlichen Einreiseregeln ohnehin schwierig geworden, ganz zu schweigen von möglichen Quarantänevorschriften bei der Rückkehr. Im Einvernehmen mit den Schülern habe man sich deshalb zum Verzicht entschieden.

Tagesexkursionen sollen Klassenfahrten ersetzen

Alle anderen Fahrten sollen so weit wie möglich durch Tagesexkursionen oder Veranstaltungen wie Vorträge oder Projektarbeit an der Schule aufgefangen werden. Beispielsweise seien die „Tage der Orientierung“ der zehnten Klassen im Schloss Fürstenried bei München durch einen Besuch eines Teams am Gymnasium ersetzt worden. „Jede Klasse hatte einen Tag zur Verfügung“, sagt Reiserer. Und als Entschädigung für die ausgefallene Lateinfahrt sollen die Schüler in den Genuss von spannenden Referaten externer Experten kommen, die das Gymnasium nach Miesbach einladen will.

Das mögliche Plus an Unterricht, das durch die entfallenen Fahrten entstehe, würden Schüler und Lehrer gleichermaßen schätzen. So könne man leichter Dinge nachholen, die wegen Krankheit oder Quarantäne liegen geblieben seien.

Einzig die sechsten Klassen dürfen ihr Fahrtenbuch noch optimistisch geöffnet lassen: Mit ein bisschen Glück geht’s für sie vor den Sommerferien wieder in die Radstädter Tauern.

