Keine Spur vom Käfer – zum Glück für Miesbach

Kommen auch heuer zum Einsatz: So genannte Fangbäume, hier mit Gerhard Kraus, Gebietsbetreuer der Landesanstalt für Landwirtschaft (Archivbild). © Thomas Plettenberg

Die Käfer-Fahnder waren wieder in Miesbach unterwegs, und ihre Suche blieb erfolglos. Eine gute Nachricht für Miesbach. Dennoch gilt: weiter achtsam sein.

Miesbach – Das winterliche Kronen- und Boden-Monitoring in der Fokuszone zur Bekämpfung des Asiatischen Laubholzbockkäfers (ALB) in Miesbach ist abgeschlossen. Wie die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), die die Untersuchung beauftragt, mitteilt, wurden keine befallenen Bäume oder Sträucher gefunden. Bedeutet für Miesbach: Die Quarantänezeit muss nicht verlängert werden.

Gesamte Quarantänezone wird untersucht - 16 Quadratkilometer

In den Kronen von ALB-Wirtsbäumen wie Birke, Buche, Erle und Kastanie haben zuletzt geschulte Baumkletterer nach Befallsmerkmalen des gefährlichen Schädlings gesucht – ebenso in kleineren Bäumen und Sträuchern. Wie schon in den vergangenen Jahren wurde die sogenannte Fokuszone – also im Umkreis von 500 Metern um die ursprünglich befallenen Bäume – genauer unter die Lupe genommen. Den Rest der Quarantänezone mit ihren rund viereinhalb Kilometer Durchmesser und rund 16 Quadratkilometer Fläche kontrollieren die Pflanzengesundheitsinspektoren der LfL im Laufe des Jahres beim sogenannten Bodenmonitoring, bei Bedarf auch mit Ferngläsern oder Fernrohr. Zum Teil ist dies schon Geschehen, um nicht mit der Aufwuchszeit im Grünland ins Gehege zu kommen. Unter die Lupe genommen werden auch potenziellen Wirtspflanzen in den Siedlungsbereichen. Zudem werden spezielle Fangbäume aufgestellt und regelmäßig untersucht. Es handelt sich dabei um Arten wie Schmetterlingsflieder, Haselnuss, Vogelbeere sowie Apfel- oder Birnbaum. Für Privatleute in der Befallszone gilt für solche Gewächse bis zum Ende der Quarantänezeit, 31. Dezember 2024, ein Pflanzverbot.

Eigentümer müssen sogenannte Wirtspflanzen selbst untersuchen

Das LfL weist einmal mehr auf die Regeln für Grundstücksbesitzer hin. So darf Schnittgut von Wirtspflanzen auf keinen Fall aus der Quarantänezone heraus oder innerhalb der Quarantänezone hin und her transportiert werden. Damit wird eine unabsichtliche Verbreitung des ALB verhindert. Zudem müssen alle zwei Monate alle Wirtspflanzen in der ganzen Quarantänezone von den jeweiligen Eigentümern auf Anzeichen des ALB untersucht werden. Dies kann natürlich auch ein Fachbetrieb übernehmen. So verfährt das staatliche Bauamt, das eine Firma mit der Kontrolle der Bäume entlang der Bundes- und Kreisstraßen beauftragt hat.

Einsatz von Lockstoffen bislang ohne Erfolg - gut für Miesbach

Besondere Auflagen gelten nach wie vor bei der Entsorgung von Schnittgut von Laubgehölzen. Äste und Zweige dürfen weiterhin auf dem eigenen Grundstück als Brennholz oder geschreddert als Mulch verwenden werden. Es ist aber auch möglich, das Schnittgut zum Sammelplatz auf der Waitzinger Wiese zu bringen. Hier müssen nur Familienname und Anschrift angegeben werden, damit bei einem ALB-Fund die Herkunft zurückverfolgt werden kann. Alle Maßnahmen dienen dem Aufbau eines dichten Rasters an Proben über die ganze Quarantänezone hinweg. Kein Schädling soll unentdeckt bleiben. Ebenfalls zum Einsatz kommen auch heuer Lockstofffallen. Sie werden vor der nächsten Flugzeit ab etwa Mitte Mai aufgestellt. Bislang wurden damit in Miesbach keine Käfer entdeckt. Weil die Wirksamkeit der Maßnahme aus anderen Befallsgebieten aber bekannt ist, stellt auch dies für die Kreisstadt eine gute Nachricht dar.