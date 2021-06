Kennzeichen-Klau in der Tiefgarage des Gymnasiums Miesbach

Aus dem Polizeibericht

von Bettina Stuhlweißenburg schließen

Unbekannte haben in der Tiefgarage des Gymnasiums Miesbach ein Kennzeichen gestohlen. Das teilte die Polizei mit.

Miesbach – Unbekannte haben in der Tiefgarage des Gymnasiums Miesbach ein Kennzeichen gestohlen. Das teilte die Polizei mit. Demnach parkte eine 50-jährige Miesbacherin ihren grünen Hyundai in der Zeit von 29. Mai, 13.40 Uhr und 2. Juni, 13.30 Uhr in der Tiefgarage – und bemerkte das Fehlen des hinteren Kennzeichens bei ihrer Rückkehr. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miesbach unter der Telefon-Nummer 0 80 25 / 29 90 entgegen.

