Kinder ziehen wieder mit ihren Laternen los

Von: Stephen Hank

An St. Martin ziehen die Kinder wieder mit ihren Laternen durch die Orte. © tp

Coronabedingt war zwei Jahre Pause, heuer ist es wieder so weit: Zu St. Martin dürfen die Kinder wieder mit ihren Laternen durch die Orte ziehen. Hier die Termine im Landkreis.

Landkreis – Er teilte seinen Mantel mit einem Schwert, um einen Bettler am Wegesrand vor dem Erfrieren zu bewahren. Die Geschichte des um 316 nach Christus geborenen römischen Soldat Martin zählt zu den bekanntesten Botschaften des christlichen Glaubens. Am Namenstag des Heiligen Martin, dem 11. November, feiern auch heutzutage die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden sein Wirken. An diesem Freitag ist es in vielen Gemeinden wieder so weit.

Umzug in Miesbach

In der Kreisstadt laden die katholische und evangelische Kirche zum ökumenischen Martinszug ein. Beginn ist um 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche. Nach der Anfangsandacht geht es im Laternenzug zur Apostelkirche, wo sich alle um ein großes Feuer versammeln und die Geschichte vom Heiligen Martin hören. Nach der Feier organisiert die Jugendgruppe des Weltladens ein gemütliches Zusammensein bei heißen Getränken und Lebkuchen. Für den Tee sollen (aus Nachhaltigkeitsgründen) Tassen mitgebracht werden. Spenden zugunsten des Kindermissionswerks sind möglich.

Umzug in Irschenberg

In Irschenberg organisiert heuer das Caritas Kinderhaus Farbenfroh den Umzug und das Martinsspiel. Beginn ist im 17.30 Uhr am Maibaumplatz im Caritas Kinderdorf. Mit Laternen, Gesang und der Irschenberger Musi ziehen die Kinder und Familien zum Kirchplatz. Dort finden traditionell das Martinsspiel der Hortkinder und der Laternentanz der Vorschulkinder statt. Diakon Andreas Maier gestaltet den geistlichen Teil der Veranstaltung. Im Anschluss erhalten alle Kinder selbst gebackene Lebkuchen, gespendet vom Caritas Kinderdorf. Der Elternbeirat verkauft Martinsgänse, Punsch und Glühwein.

Umzug in Holzkirchen

Nach langer Corona-Pause findet heuer wieder ein ökumenischer St.-Martins-Umzug in Holzkirchen statt. Er beginnt am Freitag um 17 Uhr mit einer Andacht und einem kleinen Martins-Spiel vor der evangelischen Segenskirche (Haidstraße 3). Mit Laternen, Liedern und einem Heiligen Martin zu Pferde ziehen dann alle Teilnehmer gemeinsam zur katholischen St-.Josefs-Kirche, wo die Feier an einem Lagerfeuer und mit geteilten Martinswecken ausklingt.

Umzug in Warngau

Auch in Warngau wird der Martinstag begangen. Ab 17 Uhr findet in der Frauenkirche in Osterwarngau eine St. Martins-Feier mit anschließendem Laternenumzug statt. Im Anschluss treffen sich die Teilnehmer am Lagerfeuer an der Frauenkirche, wo warme Getränke und Leckereien bereitstehen. Die Teilnehmer sollten Tasse oder Becher nicht vergessen.

Umzug in Tegernsee

Das Kindergottesdienstteam der Pfarrei Tegernsee veranstaltet am Freitag ab 17 Uhr eine ökumenische Martinsfeier im Kurgarten Tegernsee. Im Anschluss findet der Laternenzug zur Kirche St. Quirinus statt. Die Organisatoren empfehlen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Sie weisen zudem darauf hin, dass die Kinder mindestens einen Erwachsenen dabei haben müssen – ihnen obliegt die Aufsichtspflicht. Wer Fragen hat, ruft unter Tel. 0171/2032506 an.

Umzug in Waakirchen

In der Waakirchner Pfarrkirche findet am Freitag ab 17 Uhr das Fest des Heiligen Martin statt. Veranstalter ist die nach dem Heiligen benannte Kindertageseinrichtung St. Martin. Nach dem feierlichen Gottesdienst findet der Laternenzug statt. Im Anschluss bietet der Elternbeirat im Innenhof des Bäcker-Voitl-Anwesens Kinderpunsch, Glühwein, kalte Getränke und Würstel zum Verkauf an. Tassen für Heißgetränke sollen mitgebracht werden.

Appell an Autofahrer: Vorsicht auf den Straßen!

Die Autofahrer sind angehalten, sich am Freitagabend besonders umsichtig zu verhalten und die Kinder bei ihren Laternenumzügen nicht zu gefährden. Ein Appell, den Jahr für Jahr auch die Polizei an die Verkehrsteilnehmer richtet.