Kinderärzte im Landkreis Miesbach: Bereitschaftszeiten deutlich reduziert

Von: Sebastian Grauvogl

Viel am Telefon: Dr. Stefan Razeghi, Vorsitzender der Kinderärzte im Landkreis. © TP

Wegen personellen Engpässen und Überlastung in den Praxen reduzieren Kinderärzte im Landkreis Miesbach ihre Bereitschaftsdienste.

Landkreis – Laufende Nase und bellender Husten, oft auch noch mit Fieber: Für Familien mit (kleinen) Kindern ist das seit dem Herbst ein oftmals kraftzehrender Dauerzustand. Seit die coronabedingten Infektionsschutzmaßnahmen weggefallen sind, haben Viren freie Bahn in die Atemwege. Der Weg vieler Eltern führt früher oder später zum Kinderarzt. Da sich der Zustand der kleinen Patienten auch außerhalb der Sprechzeiten mal verschlechtern kann, ist zudem der kinderärztliche Bereitschaftsdienst im Landkreis eine wichtige Anlaufstelle. Doch dieser wird ab sofort in deutlich schmaleren Zeitfenstern angeboten.

Statt wie bisher an sieben Tagen die Woche von 8 bis 20 Uhr ist das Bereitschaftstelefon (Telefon 0 80 26 / 38 92 92) nur noch mittwochs von 13 bis 20 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 13 Uhr besetzt. Die Praxis des an Wochenenden und Feiertagen diensthabenden Kinderarztes ist nicht mehr von 9 bis 12 und 16 bis 19 Uhr, sondern nur noch von 9 bis 13 Uhr besetzt. Außerhalb dieser Zeiten müssen sich ratsuchende Eltern künftig an den normalen ärztlichen Bereitschaftsdienst (Telefon 116 117) oder an die kinderärztliche Bereitschaftspraxis in Rosenheim oder München wenden.

Kinderärzte im Landkreis Miesbach: Personal zu knapp für alle Schichten

Der Miesbacher Kinderarzt Dr. Stefan Razeghi, zugleich Vorsitzender der Kinderärzte im Landkreis Miesbach, erklärt die Kürzung auf Nachfrage unserer Zeitung mit den vergangenen Monaten stark gestiegenen Belastungen der Praxen. So stünden mittlerweile nur noch sechs Kollegen für die Bereitschaftsdienste zur Verfügung. Die bisherigen Schichten ließen sich mit so wenig Köpfen schlichtweg nicht mehr abdecken. „So leid es uns tut, aber wir sehen hier aktuell keine andere Möglichkeit“, sagt Razeghi.

Bereits mit Beginn der Pandemie ist die Organisation des kinderärztlichen Bereitschaftsdienstes komplizierter geworden, erinnert der Mediziner. Weil sich der Wartebereich der gemeinsamen Praxis bis dahin im Eingangsbereich des Krankenhauses Agatharied befunden habe, sei das Gesundheitsamt aus nachvollziehbaren Gründen zur Überzeugung gelangt, dass dies mit den im Klinikum besonders strengen Infektionsschutzvorgaben nicht mehr zu vereinbaren ist. Folglich habe man die Sprechstunden in der jeweils diensthabenden Praxis angeboten.

Praxen durch Medikamentenknappheit zusätzlich belastet

Der Weg zurück ins Krankenhaus sei allerdings nicht gänzlich ausgeschlossen, verrät Razeghi. Die Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus und hier insbesondere mit der Kinderstation sei aus Sicht der niedergelassenen Kollegen sehr positiv und konstruktiv. So habe das Klinikum sogar in Aussicht gestellt, ob und wie es gegebenenfalls den kinderärztlichen Bereitschaftsdienst in seiner schwierigen Lage verstärken könnte. Doch auch das hängt Razeghi zufolge natürlich maßgeblich von den personellen und auch finanziellen Ressourcen des Krankenhauses sowie der Zustimmung durch die Kassenärztliche Vereinigung ab.

Dass die finanzielle Ausstattung im Gesundheitssystem zunehmend zum Problem wird, liegt laut Razeghi auch am (politischen) Handeln der jüngeren Vergangenheit. „Hier ist leider viel zusammengespart worden.“ Das räche sich nun angesichts des hohen Patientenaufkommens bei paralleler Personal- und auch Medikamentenknappheit. „Wir müssen teilweise lange herumtelefonieren, um noch einen Antibiotikum-Saft zu bekommen“, seufzt Razeghi. Zeit, die in der aktuellen Überlastung der Kinderarztpraxen ohnehin an allen Ecken und Enden fehlt. Egal ob zu den regulären Sprechzeiten oder im Bereitschaftsdienst. sg

