Kinderhaus im Kloster Miesbach wird nochmals eine halbe Million teurer

Von: Dieter Dorby

Teilen

Aufwendiger Innenausbau: Bei einigen Decken im Kloster müssen marode Holzbalken ausgetauscht werden. Das bedeutet Mehrkosten. Durch die Brandschutzverkleidung sind die Balken aber nicht sichtbar. © Stefan Schweihofer

Eine erneute Teuerung der Kindertagesstätte im Miesbacher Kloster hat den Stadtrat beschäftigt. Der zweite Kostenanstieg seit Februar löste eine kontroverse Diskussion aus.

Miesbach – In der aktuellen Situation sind Ausschreibungen ein Glücksspiel – sowohl für Kommunen wie auch für Handwerksbetriebe. Der Grund liegt auf der Hand: Die Auftragsbücher sind voll, Material teils schwer zu bekommen, die Preise befinden sich im steten Auf und Ab, wobei der Trend nach oben geht. Entsprechend verteuern sich auch die Angebote.

Mehr aus der Kreisstadt: Miesbachs Schulden-Schock: Kreisstadt kommt an die Grenze zur Überschuldung

Kinderhaus im Kloster Miesbach wird eine halbe Million teurer

Im Fall des Miesbacher Klosters, das bekanntlich derzeit zu einem Kinderhaus umgebaut wird, wurde nun ein weiterer Kostenanstieg mitgeteilt, nachdem das Projekt erst im Februar auf 5,9 Millionen Euro brutto nach oben korrigiert worden war. Die Ausschreibung der Gewerke Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro und Baumeisterarbeiten ergab einen Anstieg von rund 500 000 Euro brutto. Während die übrigen Gewerke im Rahmen waren und die Zuschlagserteilung freigegeben wurde, lagen die Zimmererarbeiten mit 70 Prozent massiv über dem Limit.

Das Problem dabei: Die Zimmerer- und Baumeisterarbeiten sind Schlüsselgewerke und beinhalten für das historische Gebäude in allen Räumen eine sogenannte Holzbetonverbunddecke, die nur in Zusammenarbeit beider Gewerke ausführbar ist. Grund dafür ist die Erhaltung der denkmalgeschützten Holzbalkenanlage der einzelnen Geschoße.

Damit sitzt die Stadt in der Kosten-Zwickmühle: Akzeptiert sie das hohe Angebot, oder unternimmt sie eine erneute Ausschreibung mit ungewissem Ausgang und zwei Monaten Zeitverzögerung, die den Start zum nächsten Kindergartenjahr 2022/23 in Gefahr bringt?

Für Erhard Pohl (CSU) war das Problem schnell ausgemacht: die aufwendige Deckenkonstruktion. „Ist diese Balkendecke denn von unten sichtbar“, fragte er die per Video zugeschalteten Architekten Christian Goldbach und Simone Niedderer. „Nein, das ist sie nicht“, antwortete Niedderer und verwies auf die erforderliche Brandschutzverkleidung. „Aber der Denkmalschutz will das so.“ Eine Antwort, die für Pohl nur einen Schritt zulässt: „Dann müssen wir mit dem Denkmalschutz noch mal verhandeln. Wieso beharrt man auf einer Holzdecke, die man nicht sieht, wenn eine Betondecke deutlich günstiger ist?“

Ebenfalls zum Thema: Das ändert sich in Miesbach im Jahr 2022: Schule, Kinderhaus, Warmfreibad und Müller am Baum

Denkmalschutz, Planungsbüro oder der Zeitpunkt: Was treibt den Preis?

Planer Goldbach bestätigte, dass die Holzdecke dem Denkmalschutz „sehr wichtig“ ist. Es gehe um die Frage: „Wie echt ist das, was wir da machen?“ Die Planer hätten hier die späteren Nutzer im Blick, „der Denkmalschutz nicht“. Was Pohl in seiner Sicht bestärkte: „Was man nicht sieht, muss man nicht mit Gewalt haben, nur weil es mal so war.“ Wichtiger sei, dass es keine Terminverschiebung für die Eltern gebe. Dem schloss sich Markus Seemüller (FWG) an: „Ich möchte meinen Protest zu Protokoll geben. Das ist eine massive Kostensteigerung, die man nicht sieht.“

Paul Fertl (SPD) hatte dagegen das Planungsbüro als Schwachstelle ausgemacht. „Zuletzt sind wir 600 000 Euro raufgegangen, jetzt sind es noch mal 500 000. Da stimmt was nicht in der Kalkulation.“ Man müsse eben auch zum richtigen Zeitpunkt ausschreiben, wenn die Auftragsbücher noch nicht voll sind. Was laut Goldbach wegen einer nicht absehbaren Verzögerung des Baubeginns durch die Entkernung aber nicht möglich war.

Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) machte deutlich, dass man den Zeitplan halten wolle. Auch der Ausbau der Wohnungen im Gebäude soll nicht verschoben werden. „Wir werden aber prüfen, ob Einsparungen möglich sind.“ Dazu gehören laut Braunmiller auch Verhandlungen mit dem Denkmalschutz.

In der Folge stimmte der Stadtrat geschlossen dafür, das deutlich überhöhte Angebot anzunehmen, um so den Zeitplan einhalten zu können. Lediglich Fertl verweigerte seine Zustimmung.