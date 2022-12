Kinderpornografie: Gericht verurteilt Familienvater aus Miesbach wegen Bilder- und Video-Besitz

Bewährung und Geldstrafe verhängt

Im Rahmen einer Hausdurchsuchung bei einem Miesbacher hat die Polizei kinder- und jugendpornografisches Material auf einem Notebook und einem I-Pad gefunden. Der Täter stand nun vor Gericht.

Miesbach – Wegen des Besitzes von kinder- und jugendpornografischen Materials musste sich ein 59-jähriger Angestellter vor dem Miesbacher Schöffengericht verantworten. Laut Anklage waren bei einer Hausdurchsuchung im September vergangenen Jahres 70 Bilder und ein Video mit kinderpornografischen Darstellungen sowie ein jugendpornografisches Video mit einer Laufzeit von gut zehn Minuten auf einem Notebook und einem I-Pad in der Wohnung des Miesbachers gefunden worden.

Der Angeklagte machte es dem Gericht leicht. Sein Mandant räume die Vorwürfe allesamt ein, erklärte Verteidiger Alexander Kohut zu Beginn. Dieser ergriff dann selbst das Wort und brachte seine Reue zum Ausdruck. „Es tut mir entsetzlich leid“, beteuerte er, sichtlich fassungslos über sein Vergehen. Er wolle sich vor allem bei den Opfern entschuldigen und bereue sein Verhalten sehr. Rückgängig zu machen sei dieser Fehler nicht mehr, so bleibe ihm nur, um Verzeihung zu bitten.



Sichergestellte Geräte forensisch untersucht

Ob er entsprechende Neigungen habe, fragte Richter Walter Leitner, was der Angeklagte entschieden verneinte. Er sei verheiratet und habe selbst Kinder, was die Sache umso schlimmer mache. In seiner Ehe habe es zu dem Zeitpunkt etwas gekriselt, was mittlerweile aber überstanden sei. Damals habe er legale pornografische Filme über das Internet angesehen und auch etwa 40 Videos heruntergeladen. Über diese Seiten sei er auch auf illegale Seiten gestoßen und habe dort entsprechende Inhalte angeklickt. Dass über 90 Prozent der gefundenen Dateien legal waren, hätten die Auswertungen der sichergestellten Geräte ergeben, sagte Leitner. Das bestätigte auch ein Experte für digitale Forensik. Den vier inkriminierenden Dateien stünden 500 legale Bilddateien und 50 Videos gegenüber.



Ob er denn eine Art Suchtverhalten bei sich festgestellt habe, wollte der Richter wissen. Auch das verneinte der Miesbacher. Er habe entsprechende Filme nie täglich, oft auch wochenlang nicht konsumiert. Als die Sache ans Licht kam, habe er seiner Frau alles gestanden. Es habe dann mehrere intensive Gespräche darüber gegeben. Mit den Erotikseiten habe er seither abgeschlossen: „Ich habe es meiner Frau geschworen.“



Notebook sollte bereits zum Recycling gebracht werden

Pech hatte der Miesbacher offenbar, als er das altersschwache Notebook entsorgen wollte. „Ich wusste nicht, dass da noch etwas drauf gespeichert war“, gab er an. Er habe den Rechner zusammen mit anderem Müll zum Recycling bringen wollen, doch etwa eine Stunde zuvor sei die Polizei vor der Türe gestanden. Als er das Notebook auf der Außentreppe gesehen habe, hätten bei ihm „die Alarmglocken geschrillt“, sagte einer der Ermittler. Darauf hätten sich dann Inhalte eines Chats mit einem Berliner gefunden, allerdings keine Hinweise auf die aktive Suche nach illegalen Inhalten oder deren Tausch.



Sein glaubhaftes Geständnis sowie seine Reue und bisherige Unbescholtenheit wertete das Gericht zugunsten des Angeklagten, strafschärfend jedoch die Zahl und Qualität der Dateien, die schweren Missbrauch zeigten.



Das Schöffengericht verhängte schließlich eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten, zusätzlich muss der Miesbacher 4000 Euro an den Kinderschutzbund Miesbach bezahlen. stg

