Kino, Konzerte, Kabarett: Open Air auf Klosterwiese Miesbach startet

Die Vorbereitungen laufen, die Freude steigt: Der viertägige „Kulturherbst auf der Klosterwiese“ mit Open-Air-Kino, Musik und Kabarett beginnt an diesem Donnerstag.

Miesbach – Stadträtin Aline Brunner und Klaus Ruml, Theaterwart des Trachtenvereins, haben das Freiluft-Festival zusammen mit ein paar Miesbachern auf die Beine gestellt (wir berichteten). Zum Start gibt es morgen die Komödien „Der Spion von nebenan“ (FSK 12), und am Freitag folgt „Das perfekte Geheimnis“ (FSK 12). Einlass ist jeweils um 18.30 Uhr, Filmstart um 20.30 Uhr. Am Wochenende wird es dann auf der Bühne lebendig: Musikkabarettist Erich Kogler aus Hausham und die Rockband Wolfhoundz aus Miesbach gestalten den Samstagabend (Einlass 16 Uhr, Beginn 17 Uhr). Den Abschluss am Sonntag bilden dann der bayerische Liedermacher Weiherer und der Oimara alias Beni Hafner vom Tegernsee (Einlass 15 Uhr, Beginn 16 Uhr).

Für Verpflegung sorgen die Metzgerei Holnburger und die Trachtler, Brunner betreibt eine Bar in einem alten VW-Bus. Tickets für die Veranstaltungen gibt es nur vor Ort an der Tageskasse. Der Eintritt kostet für Open-Air Kinoabende acht Euro und für Musik- und Kabarettabende zehn Euro. Gruppen von bis zu zehn Personen sind erlaubt, jede Gruppe muss sich mit Kontaktdaten am Einlass registrieren. Die Besucher werden außerdem nach den gültigen Abstandsregeln auf der Wiese platziert. Bei schlechtem Wetter können Veranstaltungen kurzfristig abgesagt werden. Die Organisatoren rechnen mit Platz für etwa 200 Personen.

