Kirchenmusikerin mit 15 Jahren: Was Emabeth Sergel aus Miesbach an der Orgel fasziniert

Ran an die Tasten: Emabeth Sergel ist mit nur 15 Jahren bereits Kirchenmusikerin in der evangelischen Apostelkirche in Miesbach. Entsprechend stolz ist ihre Lehrerin Andrea Wehrmann.

D-Examen erfolgreich bestanden

Als Pfarrerstochter war für Emabeth Sergel (15) aus Miesbach der Weg zur Orgel nie weit. Jetzt hat sie das erste Examen für Kirchenmusiker bestanden – und spielt regelmäßig im Gottesdienst.

Miesbach – Wer mit 15 Jahren schon das erste Kirchenmusik-Examen in der Tasche hat, braucht sich eigentlich nicht hinter seinem Instrument verstecken. Und doch kam es Emabeth Sergel anfangs ganz gelegen, dass die Orgel in der evangelischen Apostelkirche in Miesbach auf der Empore steht. „Ich mag es nicht so gern, wenn mir die Leute beim Spielen auf die Finger schauen können“, sagt sie schmunzelnd. Wie zum Beispiel beim Klavier, das sie vor ihren ersten Versuchen auf der Orgel lernte. Und so war sie im Alter von elf Jahren sehr dankbar, dass ihr Papa (Pfarrer Erwin Sergel) den Kirchengängern erst nach dem Gottesdienst mitteilte, dass seine Tochter soeben ihr erstes Gemeindelied „Lobet den Herrn meine Seele“ gespielt hat. „Wenn es nicht so gut gelaufen wäre, hätte ich gesagt, dass ich gespielt habe“, fügt Kirchenmusikerin und Emabeths Orgellehrerin Andrea Wehrmann augenzwinkernd an.

Doch Ausflüchte dieser Art hat es in Emabeth Sergels noch junger Laufbahn nie gebraucht. Seit sie als Grundschülerin dem Pfeifeninstrument die ersten Töne entlockt hat, reihten sich ihre Fortschritte aneinander wie die Orgelregister. „Hänschen klein“ sei wohl ihr erstes Stück gewesen, erinnert sich Wehrmann. Mittlerweile wurden aus zwei Notenzeilen drei, und wenn Sergel ihre Finger über die Tasten (Manual) und gleichzeitig ihre Füße über die Pedale huschen lässt, erfüllen Werke von Johann Sebastian Bach, Max Reger oder Dieterich Buxtehude die Apostelkirche mit einem konzertanten Klang.

„Bombastischer Klang“ der Orgel hat 15-Jährige beeindruckt

Das war es auch, was die 15-Jährige von Anfang an an der Orgel faszinierte. Mit einem einzigen Instrument einen Klang zu erzeugen wie ein ganzes Orchester: Das beeindruckte Emabeth, seit sie als kleines Mädchen Kirchenmusikerin Wehrmann über die Schulter schauen durfte. „Eine Orgel klingt einfach bombastisch, vor allem in einer Kirche“, bestätigt Wehrmann. Und doch sei genau dieser Ort manchmal auch ein Problem, um den Nachwuchs für das Instrument zu begeistern. Denn nur wer in die Kirche gehe, könne das ganze Volumen der Orgel erleben. Anders in den USA, wo die Instrumente beispielsweise auch Kaufhäuser beschallen würden.

Umso mehr freut es Wehrmann, dass Emabeths Musik in ihrem Freundeskreis auf Interesse stößt. Eine ihrer Freundinnen wolle mit Unterricht anfangen. Ein achtjähriges Mädchen habe sich über einen der von Orgelspiel begleiteten Stummfilme in der Apostelkirche anstecken lassen. Fünf Schüler gibt Wehrmann aktuell Stunden. Positiv sei, dass sich die pädagogische Herangehensweise mit der Zeit verändert habe. Früher habe man jahrelangen Klavierunterricht für die ersten Versuche an der Orgel vorausgesetzt. „Heute weiß man, dass es für den ersten Kontakt nicht früh genug sein kann.“

Ein bis zwei Stunden übt Emabeth Sergel jeden Tag

Sergel übt jeden Tag ein bis zwei Stunden, erklärt sie. Dennoch war die Aufregung groß, als Dekanatskantorin Elisabeth Göbel aus Bad Tölz sowie Kirchenmusikdirektorin Kirsten Ruhwandl aus München zur Abnahme der Prüfung für das D-Examen in der Apostelkirche Platz nahmen. Als Prüfungsvoraussetzung hatte Emabeth Sergel zuvor eine Liste mit 20 Chorälen eingereicht, die sie bereits beherrscht. In einem simulierten Gottesdienst musste sie dann drei weitere, ihr unbekannte Gemeindelieder vorspielen, die sie erst eine Woche vor der Prüfung erfahren hatte. Ihre Eltern wollte sie übrigens nicht mit dabei haben, erinnert sich die 15-Jährige schmunzelnd.

Mittlerweile begleitet sie regelmäßig Gottesdienste. Sogar ein kleines Honorar erhält sie von der Kirche. „Wie ein Nebenjob“, sagt Emabeth. Ob sie daraus später mal ihren Hauptberuf macht und dafür den notwendigen Studiengang an einer Musikhochschule absolviert, darüber hat sie sich noch keine Gedanken gemacht. „Im Moment spiele ich einfach, weil es mir Spaß macht.“

Ein Orgelmodell

zum Zusammenbauen steht am kommenden Wochenende im Foyer des evangelischen Gemeindehauses. Am Samstag, 11. März, ab 16 Uhr sowie am Sonntag, 12. März, nach dem Gottesdienst können Familien mit Kindern im Grundschulalter ein Orgelmodell selbst zusammensetzen und dabei deren Funktionsweise spielerisch kennenlernen.