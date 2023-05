Kitzrettung aus der Luft

Von: Alexandra Korimorth

Teilen

Für den Schutz von Wild- und Nutztieren: Matthias Partsch (r.) sucht mit einer Drohne Wiesen vor der Mahd nach Rehkitzen und anderen Tieren ab – hier bei Andreas Schönauer in Hagnberg. Ein Kadaver in der Mahd kann für Rinder zur tödlichen Gefahr werden. © thomas Plettenberg

Mit Drohnen und Wärmebildtechnik werden Wiesen vor der Mahd nach versteckten Kitzen abgesucht - und so vor dem Tod bewahrt.

Landkreis – Die Kitzrettung im Landkreis bekommt Verstärkung. Die Milchhof Miesbach hat pünktlich zur ersten Mahd des Jahres eine hochprofessionelle Drohne mit Wärmebildkamera angeschafft. Sie soll nicht nur den Landwirten, sondern auch den Rettungsorganisationen zugutekommen.

Damit die Mahd für Rehkitze, Katzen, Hasen und Bodenbrüter nicht zur Todesfalle wird, bieten die Kreisgruppe Miesbach des Bayerischen Jagdverbands und der Tierschutzverein Tegernseer Tal Landwirten an, die Wiesen mittels Drohne abzusuchen und die Tiere sachverständig zu retten. Wiesen ohne vorherigen Check zu mähen, ist verboten und kann zur Anzeige gebracht werden. Die Suche nach den Tieren vom Boden aus gestaltet sich aber aufwendig, ist langwierig und nicht zwingend zuverlässig. Das gilt insbesondere für das Aufspüren der Rehkitze, die sich ins Gras ducken anstatt zu fliehen. „Es sind Tausende Kitze, die jährlich in Deutschland zusammengemäht werden“, sagt Matthias Partsch (44) aus Fischbachau. Er ist Jäger, aber hauptberuflich im Milchhof Miesbach tätig und kennt daher die Sorgen der Milchbauern. Nicht nur, dass es ihnen arg ist, wenn sie beim Mähen ein Tier erwischen. Wird ein Kitz getötet und die Mahd siliert, kann es durch den Luftausschluss zur Bildung von Botulinumtoxinen kommen. Das Nervengift ist geruchlos und kann schon in geringen Mengen für Mensch und Tier tödlich sein. Landwirte sind verpflichtet, eine solche Mahd zu vernichten.

Rund um Fischbachau ist Partsch, der als Drohnenpilot ausgebildet ist, nun ein weiterer Ansprechpartner für Landwirte, wenn sie einen Drohneneinsatz wünschen. Seine Erfahrungen in den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass die Landwirte – sobald das Wetter es zulässt – alle auf einmal mähen möchten und dann oft nicht genügend Drohnen zur Verfügung standen. Partsch fragte also bei seinem Arbeitgeber, dem Milchhof Miesbach nach, ob der bereit sei, einen Zuschuss zur Anschaffung einer weiteren Drohne zu leisten – nicht zuletzt zum Wohl der 250 Mitglieder der Genossenschaft. Er war es. Mehr noch: In der Milchproduktehandel Oberland entschied man, eine hochfunktionale, von den Behörden und der Industrie genutzte Drohne „Matrice 30 T“ anzuschaffen.

Service ist kostenlos Für Landwirte ist die Kitzrettung per Drohne kostenlos. Sie müssen nur rechtzeitig anmelden, wenn sie eine Wiese mähen: über den Jagdpächter oder spätestens einen Tag vor der Mahd unter z 01 52 / 31 37 90 44. Folgende Informationen muss der Anrufer bereithalten: Kontaktdaten, Datum und Uhrzeit der Mahd, Größe der Fläche und Treffpunkt mit der Wildtierrettung am entsprechenden Morgen. Die Helfer schicken die Drohnen zwischen 4 und 8 Uhr in die Luft. Später ist der Boden zu warm, die Wärmebildtechnik funktioniert nicht mehr reibungslos. Wird ein Kitz gefunden, bergen es die Helfer mit Handschuhen und Gras. Nach der Mahd wird es in einer Deckung wieder ausgelegt. Kehrt die Geiß zurück, wird sie ihr Junges im Umfeld suchen, und dieses wird sich durch Fiepen bemerkbar machen. Die Jäger weisen darauf hin, dass sie unter dem genannten Kontakt mit den Drohnen auch bei Wildunfällen weiterhelfen. Wird eine Geiß getötet, die laktierend ist, also ein Kitz hat, das sie noch säugt, können Drohnenpilot und Helfer ein eingegrenztes Gebiet absuchen, um das verwaiste Jungtier zu finden. Weitere Infos auf www.kitzrettung-miesbach.de.

„Bei allem, was wir machen, sind wir nicht immer perfekt, aber das, was wir beeinflussen können, wollen wir so gut wie möglich machen“, erklärt der Geschäftsführende Vorstand Harald Kirch die 15 000 Euro-Investition. Die Kitzrettung per Drohne komme den Landwirten zu Gute. Ihre Arbeit soll ihnen so einfach wie möglich gemacht werden. „Da haben wir eine Gefahr erkannt und wollen helfen, wo es uns möglich ist“, sagt Kirch.

Der Drohnenservice ist kostenlos – sowohl beim Milchhof als auch über den BJV (siehe Kasten). Spenden sind gerne gesehen. „Uns geht es um die Rettung möglichst vieler Kitze“, sagt Partsch. 24 Stunden vor dem geplanten Einsatz können ihn die Landwirte direkt unter z 0160 / 94 69 46 75 anrufen. In weniger als einer halben Stunde sei so ein Kitzrettungs-Einsatz inklusive Sicherung der Tiere erledigt, so die Erfahrung von Partsch und seinen beiden Kollegen.

Die wasserdichte und hitzebeständige Drohne, die Lasten bis zu 1,5 Kilogramm transportieren kann, soll auch zum Einsatz kommen, wenn sich Tiere auf der Alm verlaufen oder verletzt haben. Sie hat eine Reichweite von 40 Minuten in einem Radius von sieben Kilometern.

„Wir stellen die Drohne auch gern und jederzeit den Rettungsorganisationen zur Verfügung“, sagt Kirch. Sie sei schneller und günstiger vor Ort als ein Such- oder Rettungshubschrauber und kann dabei helfen, wenn Menschen gefunden oder versorgt werden müssen – egal ob im Wald, auf den Bergen, im Wasser, in brennenden Häusern oder im Schnee. Manchmal ginge es auch nur darum, dass möglichst schnell ein Medikament zu einem Verunfallten am Berg kommt, weiß Partsch, der bei der Bergwacht aktiv war und lange Jahre als Rettungsassistent gearbeitet hat.

Er hat die Vision von einer Drohnenstaffel für den Landkreis, auf die alle Rettungsorganisationen zugreifen können. „Wie sinnvoll und effektiv das ist, zeigen Beispiele von Drohnenstaffeln aus anderen Regionen“, sagt Partsch. „Unsere Drohne könnte ein erster Schritt in diese Richtung sein“, sind sich Partsch und Kirch einig.