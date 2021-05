Vor allem in Sozialen Netzwerken leben immer mehr Menschen ihren Frust aus und verbreiten gezielt Falschinformationen und Verschwörungstheorien.

KOMMENTAR zum offenen Brief des Stadtrats Miesbach

von Dieter Dorby schließen

Die Freien Wähler haben den offenen Brief des Stadtrats Miesbach nicht mitgetragen und werden nun dafür kritisiert. Der Vorwurf: Sie legitimieren damit jene Umtriebe, denen Einhalt geboten werden soll. Ein Kommentar von Merkur-Redakteur Dieter Dorby.

Es ist eine ungute Geschichte, wie sich der offene Brief ausgewirkt hat. Statt eine geschlossene Front gegen bewusste Destabilisierung zu bilden und ein klares Bekenntnis pro Demokratie abzugeben, offenbart er Risse.

Das Ausscheren der Freien Wähler ist aus mehreren Gründen kritisch. Mit dem Hinweis auf die Meinungsfreiheit geben Seemüller und Co. all jenen Rückenwind, die sich hinter dieser verstecken, um gezielt für ihre eigenen Interessen zu destabilisieren.

Der Brief des Stadtrats wirft eben genau nicht alle Teilnehmer und Kritiker in einen Topf. Er differenziert und fordert dazu auf, sich im Rahmen unseres Rechtsstaats zu engagieren und der Demokratie nicht den Rücken zu kehren. Ein feiner Unterschied, den manch einer bewusst nicht sehen will.

Schade ist, dass keine Bereitschaft bestand, am Brief mitzuarbeiten. Vielleicht wäre er ja stellenweise besser ausgefallen. Dass man nun unterstellen kann, die Freien Wähler wollen so vielleicht neue Wählergruppen ansprechen, ist eine weitere Folge.

Entscheidend ist letztlich eines: Wer regelmäßig auf demokratisches Verständnis verweist, muss sich fragen lassen, warum es ihm so schwer fällt, für diese Demokratie klar Stellung zu beziehen.

Demokratie ist Gegenseitigkeit. Und manchmal würde ihr ein klares Bekenntnis durchaus guttun.

