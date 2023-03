Klimastreik in Miesbach: „Fridays for Future“ plädiert für mehr Nachhaltigkeit

Von: Joshua Eibl

Zu Themen wie den Auswirkungen des Klimawandels sprachen unter anderem der Vorstand der Scientists for Future Deutschland, Manuela Troschke (r.), sowie Niklas Gutknecht von Health for Future. © THOMAS PLETTENBERG

„Opa, was ist ein Schneemann?“ Mit dieser Anspielung wollte die Fridays-for-Future-Gruppe Miesbach am Freitag auf die Klimakrise hinweisen.

Miesbach - Die Mitglieder waren mit unterschiedlichsten Aktionen beim globalen Klimastreik im Landkreis präsent. Die Demo am Miesbacher Rathaus-Vorplatz besuchten rund 40 Aktivisten. Dabei riefen sie speziell Lehrkräfte dazu auf, mit Schülern daran teilzunehmen.

Zu Themen wie den Auswirkungen des Klimawandels sprachen unter anderem der Vorstand der Scientists for Future Deutschland, Manuela Troschke (r.), sowie Niklas Gutknecht von Health for Future. Auch Vertreter der Grünen waren anwesend. Gemeinsam traten sie für mehr Nachhaltigkeit ein. Die Klimakrise sei laut Fridays for Future nicht weit weg, sie sei hier.

