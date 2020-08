Ein Sommer ohne Kultur an der frischen Luft? Kein Fest heuer auf der Klosterwiese? Dann kann und darf nicht sein, dachten sich wohl ein paar Miesbacher – und veranstalten ein viertägiges Freiluft-Festival.

Miesbach – Der Sommer in der Stadt klingt doch noch mit einem schönen Highlight aus – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit: Stadträtin Aline Brunner und Klaus Ruml, Theaterwart des Trachtenvereins, stellen in Miesbach ein viertägiges Freiluft-Festival auf die Beine. Von 3. bis 6. September gibt’s auf der Klosterwiese Open Air-Kino, Musik und Kabarett, unter anderem mit Erich Kogler und dem Oimara.

Klosterwiese: Vier Tage Kino, Kabarett und Konzerte im September

Kein Volksfest, kein Lichterglanz, keine Festl: Im Sommer im Corona-Jahr 2020 war nichts geboten, bis auf den Antn- und Hendlstand am Habererplatz, aber da gab’s ja nur Essen zum Mitnehmen. Stadträtin Aline Brunner, die auch Wirtin in ihrem Lokal Stadtplatz 13, in der Miesbacher Eishalle und im Warmbad Fischbachau ist, und Theaterwart Klaus Ruml vom Trachtenverein hat das gewurmt. Anfang Juli hatte Brunner im Stadtrat deshalb nachgehakt, ob die Stadt nicht ein Autokino veranstalten könnte. Am selben Abend brachte Ruml in der Vorstandssitzung der Trachtler aufs Tableau, die Freilichtbühne im Waitzinger Park zu bespielen. Am Ende taten sich Brunner und Ruml zusammen, um Pläne zu schmieden. Der Waitzinger Park fiel als Veranstaltungsort flach, weil wegen der laufenden Maßnahmen gegen den Asiatischen Laubholzbockkäfer eine verbindliche Planung nicht möglich war. Die Alternative war aber naheliegend und ist schon vielfach erprobt: die Klosterwiese an der Münchner Straße.

Inzwischen ist die halbe Stadt im Boot, neben dem Trachtenverein auch die Bürgerstiftung. Am 3. September startet der viertägige „Kulturherbst auf der Klosterwiese“. Die Besucher können es sich dort in der Gruppe mit bis zu zehn Personen mit Decken und Campingstühlen gemütlich machen. Die Metzgerei Holnburger kommt mit dem Grill, die Trachtler bieten Süßes und Kuchen an, und Brunner betreibt eine Bully-Bar – also einen zur Bar umgebauten alten VW-Bus.

Los geht es mit zwei Open Air-Kinoabenden (Einlass jeweils 18.30 Uhr, Filmstart 20.30 Uhr) – zwei Komödien, damit Jung und Alt mal wieder was zu lachen haben. Am Donnerstag steht die Actionkomödie „Der Spion von nebenan“ (FSK 12) auf dem Programm. Am Freitag folgt die deutsche Komödie „Das perfekte Geheimnis“ (FSK 12) mit Karoline Herfurth und Elyas M’Barek. Bei der Organisation bekam Brunner tatkräftige Unterstützung, wie das mit Verleih und Rechten überhaupt läuft, von Carmen Obermüller, der Betreiberin des Kinos am Tegernsee in Weissach, die jüngst selbst eine Autokino-Reihe veranstaltet hat. „Ohne sie wäre das nicht gegangen“, sagt Brunner.

Am Wochenende stehen Musik und Kabarett auf dem Programm. Am Samstag (Einlass 16 Uhr, Beginn 17 Uhr) zeigt Musikkabarettist Erich Kogler mit Gesang und Gitarre ein Best-of aus seinen beiden Soloprogrammen. Außerdem tritt die Band Wolfhoundz auf. Klaus Ruml, der heuer eigentlich die Fastenpredigt beim coronabedingt ausgefallenen Miesbacher Starkbierfest halten sollte und das Geschäft Der Musikant betreibt, steht dabei auch selbst auf der Bühne: Er ist der Gitarrist der Rockband. „Wir wollten heuer eigentlich sauber anpacken“, sagt Ruml, „aber das wurde nichts.“ Wegen Corona. Am Sonntag (Einlass 15 Uhr, Beginn 16 Uhr) kommt der bayerische Liedermacher Weiherer und der Oimara alias Beni Hafner vom Tegernsee. Kleiner Wermutstropfen: Nach Programmende müssen die Besucher das Gelände zügig verlassen. Noch einen Absacker zu trinken, ist leider nicht möglich, bedauert auch Brunner.

Karten und Einlass

Tickets für die Veranstaltungen beim „Kulturherbst auf der Klosterwiese“ gibt es nur vor Ort an der Tageskasse, einen Vorverkauf gibt es nicht. Der Eintritt kostet bei den Open Air-Kinoabenden acht Euro, bei den Musik- und Kabarettabenden zehn Euro. Die Organisatoren rechnen mit Platz für etwa 200 Besucher. Die Zahl hängt aber auch davon ab, ob mehr kleine oder größere Gruppen (maximal zehn Personen) kommen. Jede Gruppe muss sich am Einlass mit Kontaktdaten registrieren. Die Besucher werden dann nach den gültigen Abstandsregeln auf der Wiese platziert. Wer früh kommt, hat also auch gute Chancen auf bessere Plätze.