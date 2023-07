Kommentar: Das Geldausgeben fällt schon wieder leichter

VIER SANIERUNGSPROJEKTE

Investitionsdruck und Sparzwang - die Stadt Miesbach steckt weiterhin im Entscheidungsdilemma. Doch die Entschlossenheit beim Sparen hat nachgelassen. Ein Kommentar von Merkur-Redakteur Dieter Dorby.

Und jährlich grüßt das Murmeltier. Regelmäßig zu Jahresbeginn muss der Miesbacher Stadtrat über den Haushalt des laufenden Jahres entscheiden, und jedes Jahr ist man aufs Neue erstaunt, wie sich nur so viele Ausgaben aufhäufen konnten. Besonders ausgeprägt war dies heuer, als die Genehmigung des Etats durch die Kommunalaufsicht am seidenen Faden hing.

Es sind Ausgaben wie jene, die der Stadtrat nun durchgewunken hat, die einzeln betrachtet nicht furchteinflößend sein mögen, in der Summe aber am Ende doch spürbar ins Gewicht fallen. Was dabei regelmäßig erschreckt, ist, was alles immer plötzlich auftaucht und keinen Aufschub duldet.

Natürlich gab es auch diesmal gute Gründe, warum man zustimmen musste. Aber vom Vorsatz aus der Haushaltssitzung, künftig besonders genau auf Ausgaben und Zeitpunkt zu schauen, war nur wenig zu spüren.

