Kommentar: Geschenke sollen von Herzen kommen

Von: Dieter Dorby

Ein großes Fest für die Trachtler in der Region war die Feier zum 100-jährigen Bestehen des Parsberger Trachtenvereins D‘Rohnbergler. © MKF_MaxKalup

Geschenke sollten eigentlich nicht berechnet sein. Deshalb sieht Merkur-Redakteur das Bestreben des Miesbacher Finanzausschusses, einen Richtlinienkatalog für Jubiläumszuschüsse zu erarbeiten, als verfehlten Schritt an. Ein Kommentar.

Es ist ein anspruchsvolles Fass, das der Finanzausschuss da aufgemacht hat: einen Richtlinienkatalog zu erstellen, der definiert, unter welchen Voraussetzungen ein Verein bei welcher Mitgliederzahl und öffentlicher Bedeutung zu einem bestimmten runden Jubiläum eine bestimmte Summe von der Stadt bekommt – am liebsten unter besonderer Berücksichtigung der Haushaltslage. Wüsste man es nicht besser, könnte man glauben, die Stadt hat keine anderen Probleme.

Der Ansatz, Gleichberechtigung und Transparenz zu gewährleisten, ist im Grundsatz ja in Ordnung. Aber ein Geschenk – und als solches ist die finanzielle Zuwendung zum runden Geburtstag dann doch zu sehen – sollte von Herzen kommen. Die Gefahr ist nun groß, dass genau diese herzliche Anerkennung aus Sicht der Vereine, die regelmäßig für ihr ehrenamtliches Engagement gelobt werden, auf der Strecke bleibt. Ein nennenswerter Gewinn dürfte der Stadt daraus wohl nicht entstehen, wenn man den zu erwartenden Aufwand im Rathaus und die Zahl der großen runden Vereinsjubiläen gegenüberstellt. Vom Image ganz zu schweigen.

ddy