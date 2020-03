Kein Amtsbonus für den Amtsinhaber

Der Miesbacher Landrat Wolfgang Rzehak (Grüne) muss in die Stichwahl. Er liegt knapp zehn Prozentpunkte hinter CSU-Herausforderer Olaf von Löwis. Ein Kommentar von Stephen Hank.

Die CSU darf sich berechtigte Hoffnungen machen, das Landratsamt zurückzuerobern. Amtsinhaber Wolfgang Rzehak von den Grünen hat es zwar erwartungsgemäß in die Stichwahl geschafft, doch rechnerisch bleiben ihm angesichts der konservativen Mehrheit im ersten Wahlgang im Grunde kaum noch Chancen. Zwar lag er auch 2014 hinter dem damaligen FWG-Herausforderer Norbert Kerkel, doch die Voraussetzungen sind diesmal völlig andere. Die CSU lag damals demoralisiert am Boden, hatte ihren Wählern für die zweite Runde insgeheim den Grünen empfohlen.

Bitter für Rzehak: Der Amtsbonus, auf den er so gehofft hatte, ist im Grunde völlig verpufft – selbst verschuldet. Er hat die sechs Jahre im Amt nicht nutzen können, um die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass er es kann. Partei hin oder her. Der grüne Höhenflug – zumindest auf Landratsebene könnte er in Kürze jäh enden.

