Kommentar: Unpassende Diskussion im Zeichen der Energiekrise

Von: Dieter Dorby

Der fehlende Dachüberstand wurde vor allem bei den beiden Wohnhäusern von den Ausschussmitgliedern kritisiert. © karlundp

Der Bauausschuss der Stadt Miesbach stellt sich erneut quer in Sachen Dachüberstand. Und auch das Aufständern der Photovoltaikanlage auf dem neuen Landratsamt wird kritisiert. Eine überholte Sichtweise. Ein Kommentar von Merkur-Redakteur Dieter Dorby.

Sie haben es schon wieder getan. Nach dem Gerangel um das Pfarrheim führt der Miesbacher Bauausschuss nun beim Ersatzbau des Landratsamts seinen Kreuzzug für den Dachüberstand à la Oberland an öffentlichen Gebäuden fort. Die Geschmäcker mögen ja verschieden sein, aber die Frage drängt sich auf: Geht es noch um die Sache oder ums Rechthaben? Und das teils etwas arrogant.

Keine Diskussionen sollte es aber geben, wenn es um aufgeständerte Photovoltaikanlagen auf dem Flachdach eines öffentlichen Gebäudes geht. Die Stadtratsmitglieder kennen diese Vorbildrolle aus eigenen Diskussionen bestens – und die aktuelle Energiekrise in Deutschland erst recht. Nicht nachvollziehbar also, sich nun so mäkelnd zu geben. Funktion sticht Optik – an diesen Kurs wird man sich auch in Miesbach gewöhnen müssen.

Ärgerlich ist vor allem: Auch diese Verzögerung kostet Geld, das der Steuerzahler berappen muss. Aber es ist bezeichnend für den Bauausschuss, dass ein Kostenbewusstsein hierfür leider gar kein Thema war.

ddy