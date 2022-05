Kommentar zu Miesbachs leerer Stadtkasse: Sparen geht nicht ohne Verzicht

Von: Dieter Dorby

Das Geld schwindet in der Hand: Die Stadt Miesbach muss und will sparen, aber das Priorisieren fällt schwer. © IMAGO / CHROMORANGE

Der Miesbacher Stadtrat hat sich mit Blick auf die geplante Schuldenentwicklung das Sparen fest vorgenommen. Dass es dennoch nicht so recht klappen mag, hat Gründe. Ein Kommentar von Merkur-Redakteur Dieter Dorby.

Die jüngste Sitzung des Stadtrats hat eindrucksvoll gezeigt, wo Miesbachs finanzielles Dilemma liegt. Innerhalb weniger Stunden wechselte das Pendel von striktem Sparen über „etwas für die Jugend“ hin zu „vorsichtshalber alles erledigen“. Und schon waren mal wieder 200 000 Euro Mehrkosten entstanden. Und das summiert sich übers Jahr.

Zur Ehrenrettung muss man sagen, dass Miesbachs Stadträte das Geld nicht verjubeln. Im Gegenteil: Unterm Strich ist jede Ausgabe sinnvoll und wohl auch richtig. Aber in der Summe ist es am Ende für den Haushalt zu viel. Zumindest fürs Sparen fehlt dann das Geld.

So richtig, wichtig und sinnvoll alle Investitionen sein mögen: Sparen geht nun mal nicht ohne Verzicht – und da tut sich der Stadtrat schwer. Dabei ist der Ansatz von Astrid Güldner gar nicht so verkehrt: Bekommt ein Projekt unvorhergesehen Vorrang eingeräumt, müssen andere Vorhaben im selben Wert dafür zurückstehen. Der verfügbare Finanzrahmen des Etats sollte deshalb Dauergast in jeder Sitzung sein – nicht erst am Jahresende.

ddy