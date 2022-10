Kommentar zum Bahnhof Miesbach: Mehr Zug seitens der Bahn wäre hilfreich

Von: Dieter Dorby

Wohin nur mit dem Radl? Überall am Miesbacher Bahnhof sind Fahrräder der Pendler abgestellt. © THOMAS PLETTENBERG

Die Not der Fahrradfahrer unter den Pendlern ist ein Dauerzustand am Miesbacher Bahnhof. Umso mehr wäre ein aktives Engagement seitens der Deutschen Bahn wünschenswert, um endlich Abhilfe zu schaffen. Es kommentiert Merkur-Redakteur Dieter Dorby.

Wer nicht direkt um die Ecke wohnt oder mit dem Bus vor den Bahnsteig fährt, hat es schwer, den Miesbacher Bahnhof und damit die Bayerische Regiobahn zu nutzen. Denn vor allem kostenlose Dauerparkplätze fürs Auto sind in der Innenstadt rar, und auch für Fahrräder ist es schwierig, ein sicheres Platzerl zu finden. Viele fahren deshalb gleich mit dem Auto zum Ziel – und der Umstieg auf den ÖPNV bleibt auf der Strecke.

Lesen Sie auch den Bericht zum Kommentar: Radlständer verzweifelt gesucht - Stadt Miesbach bemüht sich um Lösungen mit der Deutschen Bahn

So gesehen ist es überfällig, zumindest für die Radl der Pendler einige Stellplätze zu schaffen. Die Deutsche Bahn täte gut daran, diese Suche der Stadt aktiv zu unterstützen. Denn letztlich geht es um ihre Kunden, auch wenn im Oberland die BRB fährt. Und gemeinsam ist es sicher auch einfacher, die Schmuddel-Atmosphäre des Bahnhofs etwas in den Griff zu bekommen. Mehr Zug in der Sache wäre sicher hilfreich.

ddy