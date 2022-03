Kommentar zum Haushalt 2022 von Miesbach: Extrem nah dran an der Überschuldung

Von: Dieter Dorby

Der Umbau des alten Klosters in ein Kinderhaus belastet den Haushalt der Kreisstadt Miesbach ebenfalls gewaltig. © MM

Der Haushalt 2022 von Miesbach weist einen Rekord auf bei Volumen und Neuverschuldung. Die Lage wird immer ernster. Ein Kommentar von Merkur-Redakteur Dieter Dorby.

Es ist die Folge des jahrelangen Investitionsstaus, dass sich Miesbach nun so extrem nah an eine Überschuldung heranwagt. Einzeln betrachtet, sind alle Projekte wichtig und vertretbar. Doch in der Summe ist klar: Die Stadt muss weniger ausgeben.

Sicher: Fast alle Ausgaben entfallen auf Pflichtaufgaben, die Preise klettern, und auch das neue Warmfreibad als freiwillige Leistung hat seine Berechtigung. Doch das ändert nichts daran: Miesbach muss runter von den Schulden und weniger ausgeben. Das Problem dabei: Auch der aktuelle Schulden-Schock ist nach dem Beschluss im Stadtrat schnell wieder verdrängt.

Im Stadtrat sind nun alle Fraktionen aufgerufen, zuerst auf die Finanzierbarkeit von Maßnahmen zu achten. Projekte zum Profilieren verbieten sich – es allen recht machen erst recht. Das gilt auch für die Kritiker des Etats, die ihre Steckenpferde ebenfalls mit Nachdruck durchsetzen. Am besten gibt man sich ein Budget und zieht jedes neue Projekt davon ab. Dann wird das Kostenproblem auch unter dem Jahr nicht vergessen.

