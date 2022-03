Braucht ein Kommunalunternehmen mit 20 Mitarbeitern zwei Vorstände? Am Arbeitsaufwand kann es nicht liegen

Von: Stephen Hank

Stephen Hank, Redaktionsleiter des Miesbacher Merkur. © tp

Der Kreistag hat der Fusion von ATS und SMG samt Doppelspitze zugestimmt. Redaktionsleiter Stephen Hank kommentiert die Entscheidung.

Kurz nachdem der Kreistag den Weg freigemacht hatte für ein neues Kommunalunternehmen mit zwei Chefs an der Spitze, gab sich in der Sitzung der neue Vorstand des Krankenhauses Agatharied die Ehre. Und man stellt sich unweigerlich schon die Frage, wie es der Mann allein schaffen kann, eine Klinik mit rund tausend Mitarbeitern zu führen, wenn es für ein Regionalentwicklungsunternehmen mit knapp 20 Angestellten zwei gut bezahlte Leiter braucht.

Am Arbeitsaufwand kann es nicht liegen

Am Arbeitsaufwand und der Teamführung allein kann es also nicht liegen, und sowohl die Betroffenen als auch die kommunalpolitischen Akteure sollten sich davor hüten, diese Darstellung überzustrapazieren. Man kann getrost davon ausgehen, dass im Hintergrund eifrig Strippen gezogen wurden. Es dürfte um Renommee und Einfluss in der neuen Organisation gegangen sein und natürlich auch um Abfindungen und Gehälter. Die sauberste Lösung wäre eine Neuausschreibung des Vorstandspostens gewesen – je nach Bewerberfeld mit der nicht ganz ausgeschlossenen Option, dass keiner der aktuellen Chefs das Rennen macht.

Verwaltungsrat muss glasklare Arbeitsaufträge erteilen

Die Verantwortlichen haben sich für den Weg des geringsten Widerstands entschieden. Das sichert einen geordneten Übergang in die neue Struktur und zwei langjährigen und verdienten Führungskräften weiter ihr Auskommen. Das ist menschlich anständig, bezahlt werden sie aber aus Steuermitteln. Deshalb hat der Verwaltungsrat jetzt die – durchaus arbeitsintensive – Aufgabe, sicherzustellen, dass beide ihr Geld wert sind. Er muss glasklare Arbeitsaufträge erteilen und deren Einhaltung strikt kontrollieren. Und er muss die neue Organisation auf Effizienz trimmen – angesichts der Ausgaben, die auf den Landkreis zukommen, auch finanziell. Die Vorstellung, wie es im Lichte dessen in ein paar Jahren mit der Doppelspitze weitergeht, bedarf keiner großen Phantasie.

