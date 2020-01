Braucht es immer erst Protest?

Der Stadtrat schwenkt nach Bürgerprotesten um und will nun auch für den unteren Harzberg und die Riviera Ausnahmen beantragen. Ein schwieriges Signal. Ein Kommentar von Merkur-Redakteur Dieter Dorby.

Die Anwohner vom Harzberg und die Mitglieder der IG Fritz-Freund-Park dürfen sich bestätigt sehen: Wenn man in Miesbach etwas erreichen will, muss man mit breiter Front auf die Barrikaden. Das ist gelungen: Die Stadt beantragt jetzt nicht nur neben dem Waitzinger Park eine Ausnahmegenehmigung für die Bäume am unteren Harzberg, sondern auch noch für die Riviera. Also genau das, was Vize-Bürgermeister Paul Fertl bereits im August gefordert hatte – damals aber noch ohne Erfolg.

Die Stadt hat nun genau das heraufbeschworen, was sie vermeiden wollte: eine emotional aufgeheizte Situation. Schon wieder. Wie beim Bolzplatz Am Gschwendt war breiter Widerstand nötig, um dem Anliegen der Bürger Nachdruck zu verleihen. Zuvor fühlten sich diese offenbar beiseite geschoben.

Aktuell darf man den Stadtverantwortlichen zugute halten, dass der ALB-Albtraum kein Standardfall ist. Man musste sich reinfinden ins Thema, und man ist anderen Behörden unterworfen, ja. Jetzt auf Druck die Kehrtwende zu vollziehen, zeigt aber, dass man die Betroffenheit der Bürger mal wieder falsch eingeschätzt hat. Das hat Folgen: Die Miesbacher lassen sich mit der Haltung „Ja mei, wir können halt nichts machen“ immer seltener abspeisen. Und schlimmer: Das Vertrauen in die erste Entscheidung geht verloren.

ddy