Kommentar: Miteinander reden hilft beiden Seiten

Miesbach - Der Infoabend zum Wohnungsbau am Gschwendt war ein erster richtiger Schritt hin zu mehr Transparenz. Miteinander reden schafft Vertrauen. So muss es jetzt aber auch weitergehen.

Für die Anwohner am Friedhof darf der Infoabend als Erfolg gewertet werden. Die Stadt hat öffentlich bekräftigt, künftig die Vermittlerrolle zu übernehmen und als Anlaufstelle für die Bürger zu fungieren. Zudem sagte der Vertreter der Regierung zu, man werde die Wohnungen nicht willkürlich vergeben, sondern strebe in Absprache mit Kennern vor Ort eine verträgliche Belegung an.

Auch die involvierten Behörden nehmen etwas mit: nämlich die positive Erfahrung, dass eine sachliche Auseinandersetzung mit dem Bürger nicht der schlechteste Weg ist. Reden hilft. Es verhindert, dass Misstrauen entsteht und Gerüchte die Fakten verdrängen.

Somit bleibt zu wünschen, dass diese positive, aber nicht ganz freiwillige Auseinandersetzung mit den Bürgern dazu beiträgt, bei Mandatsträgern und Verwaltungsverantwortlichen ein Umdenken anzustoßen. Offenheit und Transparenz nützen allen. Aber es braucht Mut.

