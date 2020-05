Passiver Kapitän

Der Stadtrat Miesbach ist mit einer Kampfabstimmung in die neue Amtszeit gestartet. Frühe Missstimmung, die es nicht gebraucht hätte. Ein Kommentar von Merkur-Redakteur Dieter Dorby.

Was ist denn da passiert? Hat die CSU clever gezockt? Hat sie Astrid Güldner als kleinstes Übel im Vergleich zu Markus Seemüller und Paul Fertl kollegial mit einem Amt an die Leine gelegt, um sich mit den Stimmen der Grünen die Mehrheit zu sichern? Oder ist es Seemüller, den einige als Querulanten sehen, gelungen, Fronten zu manifestieren, indem er Fertl in eine absehbare Niederlage laufen ließ?

Hört man sich um, stimmt alles irgendwie – je nach Couleur. Für den Neustart im Stadtrat ist dieser Krach zu Beginn so fatal wie hilfreich. Denn er offenbart, dass die Gräben mitnichten nach der Wahl von selbst verschwinden. Gerhard Braunmiller, der sich in seiner Antrittsrede als Kapitän bezeichnet hat, ist es nicht gelungen, einen sicheren Kurs zu finden. Statt nur zuzusehen, hätte man sich in der Sitzung ein Moderieren gewünscht. Gerade am Anfang ist vieles Chefsache.

