Kommunalwahl 2020 im Schlierach- und Leitzachtal: Was ist für Sie das bestimmende Thema?

Im Schlierach- und Leitzachtal läuft der Wahlkampf für die Kommunalwahl 2020 an. Wir wollen von Ihnen wissen: Was ist für Sie das wichtigste Thema?

Schlierach-/Leitzachtal - Am 15. März 2020 ist es so weit: Der Souverän in der Kreisstadt Miesbach und in den Gemeinden Irschenberg, Hausham, Fischbachau, Schliersee und Bayrischzell wählt Gemeinderäte und abgesehen von Irschenberg seinen Bürgermeister neu.

In Schliersee, Bayrischzell und Hausham treten die Amtsinhaber aller Voraussicht nach wieder an. In Fischbachau und Miesbach ist alles völlig offen. Zusätzlich entscheiden die Wähler über einen neuen Landrat und Kreistag in Miesbach. Viele Kreuze, die auf einer fundierten Entscheidung beruhen sollten.

Deshalb wollen wir jetzt schon damit beginnen, ein Stimmungsbild im Schlierach- und Leitzachtal zu schaffen.

Dafür wollen wir erstmal von Ihnen wissen: Was ist für Sie das bestimmende Thema, das drängendste Problem, die wichtigste Aufgabe, für die die Kandidaten Lösungen und Antworten präsentieren sollen?

