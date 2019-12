Kommunalwahl 2020: Bayernpartei will ihre Mandate verdoppeln

Die Bayernpartei will bei der Kommunalwahl 2020 ordentlich zulegen. Doppelt so viele Kandidaten wie 2014 stehen nach der Nominierungsversammlung auf der Liste.

Landkreis– Die Bayernpartei will bei der Kommunalwahl 2020 ordentlich zulegen. Nachdem sich bei der Nominierungsversammlung für die Kreistagskandidaten am Donnerstag im Gmunder Gasthof am Gasteig doppelt so viele Kandidaten fanden wie für 2014, sieht die Partei gute Chancen, auch ihre derzeit drei Mandate im Kreistag zu verdoppeln. Ihren Landratskandidaten Martin Beilhack setzten die wahlberechtigten Mitglieder an die Spitze der Liste, auf der auch viele Parteilose vertreten sind. Der 63-jährige Landwirt und Hauptmann der Waakirchner Gebirgsschützen, der mit dem Freistaat im Rechtsstreit liegt, weil ihn das Landratsamt wegen Reichsbürger-Verdachts den Waffenbesitz untersagte, war bereits im September nominiert worden (wir berichteten).

Einen Schwerpunkt bildet auch bei der Bayernpartei die Bau- und Bodenpolitik mitsamt Mangel an erschwinglichem Wohnraum. „Wir müssen den Kern angehen und nicht nur Symptome, sondern Ursachen bekämpfen“, sagt Kreisvorsitzender Loris-Marco Gelesch: „Wir müssen den ständigen Run, der auf uns stattfindet, abschwächen.“ Sowohl, was den Tourismus mitsamt Verkehrsproblematik betrifft, als auch den Zuzugsdruck. Kontraproduktiv seien da große Gewerbeansiedlungen wie in Holzkirchen zuletzt mit Bosch, wo aus zunächst 150 bald 1500 Arbeitsplätze würden: „Das sind ja auch Familien, und die wollen hier wohnen“, meint Gelesch. „Und bei Bosch verdient man mehr als in einem Handwerksbetrieb.“ Da im Landkreis statistisch Vollbeschäftigung herrscht, brauche man nicht zwanghaft Arbeitsplätze ansiedeln, findet Gelesch. „Wir müssen bremsen und anders steuern.“

Er selbst will nach seiner Landtagskandidatur 2018 nun auf Listenplatz zwei in den Kreistag einziehen. Auf ihren Warngauer Gemeinderat und Fraktionssprecher im Kreistag, Lorenz Rinshofer, der 2013 mit seinem Übertritt von der CSU zur Bayernpartei eine der Keimzellen im Landkreis gelegt hatte, muss die Partei derweil verzichten. Er tritt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an.

Die Kandidaten

der Bayernpartei für den Kreistag: 1. Martin Beilhack, 2. Loris-Marco Gelesch, 3. Marinus Thurnhuber, 4. Hans Hort, 5. Fritz Schachtner, 6. Hans Triebel, 7. Sieglinde Zabka, 8. Balthasar Brandhofer, 9. Regina Esterl, 10. Georg Huber, 11. Veronika Maurer, 12. Hubert Deflorin, 13. Peter Klaus, 14. Josef Rosenberger, 15. Josef Haltmaier, 16. Anna Hort, 17. Kaspar Riesenberger, 18. Barbara Kutt, 19. Johann Schnitzenbaumer, 20. Ludwig Burgmayr, 21. Anton Auer, 22. Veronika Sedlbauer, 23. Florian Taubenberger, 24. Matthias von Branca, 25. Georg Estner, 26. Johann Schwaiger, 27. Josef Eckersberger, 28. Florian Unterreitmeier, 29. Andreas Esterl, 30. Ludwig Maurer, 31. Roland Wagner, 32. Markus Hinterseer, 33. Alois Thurnhuber, 34. Maria Gambs, 35. Klaus Dachs, 36. Richard Sippl, 37. Florian Sedlbauer, 38. Andreas Rest, 39. Leonhard Thurnhuber-Weber, 40. Josef Gambs, 41. Michael-Georg Vogl, 42. Josef Estner jun. 43. Friedrich Wandinger, 44. Markus Klinkicht, 45. Martina Schachtner, 46. Georg Hort, 47. Marinus Dachs, 48. Maximilian Mair, 49. Markus Weber, 50. Regina Mayer, 51. Ursula Hort, 52. Franz-Paul Klaus, 53. Herbert Fehling,54. Christian Hinterholzer, 55. Andreas Unterreitmeier, 56. Andrea Thurnhuber-Weber. Die Listenplätze 57 bis 60 will die Bayernpartei noch nachnominieren.