Kommunalwahl 2020 in Miesbach: Alle Ergebnisse aus dem Landkreis

Die Kommunalwahl 2020 in Bayern findet am 15. März statt.

findet am 15. März statt. Es werden auch im Landkreis Miesbach Landräte, Bürgermeister, Gemeinderäte und Kreistage neu gewählt.

Hier erhalten Sie alle Ergebnisse der Kommunalwahl im Landkreis Miesbach, sobald sie ausgezählt sind. Landesweite Ergebnisse gibt es hier.

+++ Ergebnisse Bürgermeisterwahlen +++

+++ Ergebnisse Landratswahlen +++

+++ Ergebnisse Gemeinderatswahlen +++

Miesbach - Die Bürger im Landkreis Miesbach sind bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern dazu aufgerufen, die politischen Ämter im Landkreis und den Gemeinden neu zu wählen. Am 15. März erhalten die Wähler mehrere Stimmzettel für die unterschiedlichen Wahlen, die teils zu den komplexesten Wahlzetteln im Freistaat gehören. Bei Bedarf finden außerdem am 29. März noch Stichwahlen für die Posten des Landrats und der Bürgermeister statt.

Kommunalwahl 2020 in Bayern: Alle Ergebnisse aus Miesbach

Ab dem Wahlabend und auch in den darauf folgenden Tagen halten wir Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden, welche Ergebnisse der Kommunalwahl für den Landkreis Miesbach schon ausgezählt wurden.

Im Folgenden erfahren Sie, über welche Ämter die Wähler entscheiden und wann mit den einzelnen Wahlergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Miesbach zu rechnen ist.

Ergebnis der Landratswahl im Kreis Miesbach

Der amtierende Landrat ist Wolfgang Rzehak von den Grünen. Seit 2014 ist er im Amt und kandidiert 2020 für eine zweite Amtszeit. Neben ihm bewerben sich der bisherige Holzkirchener Oberbürgermeister Olaf von Löwis von der CSU, Martin Beilhack (Bayernpartei), Christine Negele (SPD), Ursula Lex (FDP), Angela Sterr (Die Linke), Andreas Hallmannsecker (Freie Wählergemeinschaft), Giesela Höscher (Freie Wähler-Liste) sowie Alois Ostermair (AfD).

Wie das Ergebnis der Landratswahl in Miesbach nach dem ersten Wahlgang aussieht, wird aller Wahrscheinlichkeit nach schon am Wahlabend feststehen. Die Stimmzettel der Landratswahl werden zu Beginn ausgezählt, damit die komplizierteren Listen für Gemeinderäte und Kreistag am Ende drankommen. Falls keiner der Landrats-Bewerber mehr als die Hälfte der Stimmen erhält, kommt es zur Stichwahl unter den zwei Bewerbern mit den stärksten Wahlergebnissen.

Ergebnisse der Bürgermeisterwahlen im Kreis Miesbach

Bei den Kommunalwahlen 2020 werden auch die Bürgermeister der Städte und Gemeinden gewählt. Miesbach hat 17 Gemeinden, die größten davon sind die Marktgemeinde Holzkirchen sowie die Kreisstadt Miesbach. Die Wähler entscheiden natürlich über den Bürgermeister direkt bei ihnen vor Ort. Alle Wähler im Landkreis wählen wiederum gemeinsam ihren zukünftigen Landrat. Auch bei den Bürgermeistern wird die Auszählung der Stimmen voraussichtlich noch am Wahltag beendet sein, denn die Wähler müssen sich nur für ihren bevorzugten Kandidaten entscheiden.

Ergebnis der Gemeinderatswahlen und Stadtratswahl 2020 in Miesbach

Das kommunale Parlament im eigenen Wohnort ist für viele Wähler von besonders großem Interesse. Die Gemeinderatswahl beziehungsweise Stadtratswahl wird aber erst nach Bürgermeister und Landrat ausgezählt. Der Zeitaufwand ist sehr viel größer als bei den Personenwahlen. Die Wähler können eine Vielzahl von Stimmen kumulieren oder panaschieren, um damit gezielt einzelne Kandidaten der Parteilisten zu bevorzugen. In den Tagen nach der Kommunalwahl 2020 in Bayern werden wohl trotzdem schnell die konkreten Zahlen aus den meisten Gemeinden vorliegen.

Ergebnis der Kreistagswahl für Miesbach

Der Kreistag ist laut Gesetz dafür verantwortlich, über die „wichtigen Angelegenheiten der Kreisverwaltung“ zu entscheiden und er „überwacht die gesamte Kreisverwaltung“. Insgesamt werden mit dem Ergebnis der Kommunalwahl in Miesbach die 60 Mitglieder des Kreistags bestimmt. Die Auszählung der Wahlergebnisse kann viel Zeit beanspruchen. Die Stimmzettel sind ähnlich komplex wie bei der Gemeinderatswahl bzw. Stadtratswahl.

