Ein Badesommer fürs Buch der Rekorde

Der diesjährige Super-Sommer erfreut nicht nur die Badefreunde, sondern auch die Kommunen. Die Dauersonne bescherte den Freibädern im Landkreis hervorragende Besuchszahlen. Entsprechend positiv fällt das erste Fazit aus.

Jede Menge Sonnentage am Stück und hohe Temperaturen haben den Freibädern im Landkreis hohe Besucherzahlen beschert. Das freut vor allem die Kämmerer, denn je höher die Auslastung eines Bades ist, desto geringer wird das Defizit, das der Betrieb unweigerlich mit sich bringt.

Ein Top-Ergebnis hat Bayrischzell erzielt. Nach 11 400 Besuchern im Jahr 2016 und 10 500 in der vergangenen Saison waren es diesmal an die 12 000 Besucher. „Es war einer unserer besten Sommer“, stellt deshalb Kämmerer Josef Teucher fest. Und das, obwohl die Gemeinde die Eintrittspreise zu Saisonbeginn leicht angehoben hatte. Dafür wurden heuer die Umkleiden renoviert, und der 2017 aufgestellte drei Meter hohe Sprungturm wurde laut Teucher auch gut angenommen.

Auch in Fischbachau lief es hervorragend, wie Geschäftsleiter Johann Neundlinger berichtet. Exakt 49 533 Besucher wurden diese Saison registriert – im vergangenen Jahr waren es 32 276 zahlende Gäste. Nicht mitgezählt wurden damals Kinder und Besucher mit Gästekarte, sodass es 2017 insgesamt wohl an die 37 000 Badegäste gewesen seien, sagt Neundlinger. „Trotzdem ist es eine signifikante Steigerung.“

In Miesbach hat man ebenfalls gute Besuchszahlen verzeichnet. Auch wenn die genaue Statistik noch nicht ausgewertet ist, sagt Alexander Keck von der Kämmerei: „Im Vergleich zu den vergangenen Jahren sieht diese Saison rekordverdächtig aus.“ Eine weitere gute Nachricht ist: Das – wie berichtet – in die Jahre gekommene Bad hat die Saison ohne technischen Defekt überstanden. Auch in Kreuth sind die Besucherzahlen super, bestätigt Bürgermeister Josef Bierschneider: „Es war ja auch ein Traumsommer.“

Von einem „nur“ guten Jahr spricht man bei der Gemeinde Rottach-Egern. „Der herausragende Sommer bedeutet nicht herausragende Besucherzahlen“, sagt Geschäftsleiter Gerhard Hofmann. Das liege an der Konkurrenz nebenan. „Der Tegernsee hatte drei Monate über 20 Grad. Dort sind viele zum Baden gegangen.“ Dennoch sei es ein gutes Betriebsergebnis geworden, zumal dank der warmen Temperaturen weniger Energie zum Beheizen nötig war. Und wie sieht dann das ideale Freibadwetter in Rottach-Egern aus? „Wechselhafter“, antwortet Hofmann. „So wie 2015. Da hat sich See immer wieder abgekühlt, und die Leute gingen mehr ins Bad.“

Dass die Bäder allesamt trotz des aktuellen Sommerwetters nicht verlängert haben, hat einen guten Grund, wie Neundlinger stellvertretend erklärt: „Die Leute kommen einfach nicht mehr in dieser Menge wie in den Ferien.“ Und weil Bäder generell Defizitbetriebe sind, müsse eine Gemeinde auch auf die Wirtschaftlichkeit achten. „Wir in Fischbachau haben dafür den Service, dass wir während der Saison immer aufhaben – auch bei schlechtem Wetter.“

Für die neue Saison stehen in einigen Bädern Arbeiten an. Prominentester Sanierungsfall ist Miesbach. Hier bereitet man sich auf die umfangreichen Arbeiten vor. Die europaweite Ausschreibung nach einem Planungsbüro läuft bereits. Zudem hat die Stadt sich beim Bundesprogramm für Sanierung kommunaler Einrichtungen beworben. Hier wird laut Keck ein Fördersatz von 45 Prozent versprochen. Allerdings muss die Stadt dazu einen Wettbewerb bestehen und eine Jury überzeugen. Zudem will der Freistaat Anfang 2019 ein spezielles Förderprogramm für Freibäder auf den Weg bringen (wir berichteten). Dann muss sich Miesbach für ein Programm entscheiden, denn das Bundesprogramm sieht keine Doppelförderung vor.

Auch Bayrischzell hat Sanierungsbedarf. Laut Teucher verliert das Bad seit Jahren Wasser. Deshalb steht das Auskleiden des Beckens mit einer Folie im Raum. Das hätte auch den Vorteil, dass das jährliche Streichen des Betonbeckens entfällt. Voraussetzung ist jedoch, dass es eine Förderung gibt. Damit auch im nächsten Sommer viele Gäste kommen.

ddy