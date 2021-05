Kostbarkeiten auf dem Präsentierteller: Einblicke in Stadtarchiv und Museumsdepot von Miesbach

Kostbarkeiten im Besitz der Kreisstadt: Kurator Alexander Langheiter zeigt eine römische Viehglocke aus der Spätantike (4. Jahrhundert n. Chr.), die bei Weyarn gefunden wurde. Archivarin Barbara Wank hält die handgeschriebene Chronik von Bürgermeister Johann Baptist Wallach aus dem Jahr 1881 in der Hand sowie den neuen Führer zum Stadtarchiv.

von Dieter Dorby

Es sind kulturhistorische Schätze, die bei der Stadt Miesbach im Verborgenen lagern. Um dafür ein Bewusstsein zu schaffen, werden die bedeutendsten Aspekte rund um das Stadtarchiv nun in einem Buch beleuchtet. Ein weiteres Buch über das Museumsdepot ist in Arbeit.

Miesbach – Die Zeit des Stillstands, die die Corona-Pandemie dem gesamten Kulturbetrieb zwangsverordnet hat, hat die Stadt Miesbach genutzt, um im Hintergrund zu arbeiten: Es werden die eigenen Kostbarkeiten präsentiert. Ein Ergebnis liegt bereits vor in Form eines 68 Seiten umfassenden Infobuches über das Stadtarchiv. Der zweite Führer beleuchtet das Museumsdepot der Kreisstadt und befindet sich noch in Arbeit.

Im Band „Stadtarchiv Miesbach“ werden in sieben Kapiteln die Geschichte, die Aufgabenbereiche und vor allem „die Kostbarkeiten“, wie sie Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) jüngst im Kulturausschuss bezeichnet hatte, vorgestellt. Stadtarchivarin Barbara Wank hat damit die Türen zu gewissermaßen ihrem Reich geöffnet – unabhängig von Öffnungszeiten. Denn das Archiv habe für die Stadt eine große Bedeutung: „Es ist das Gedächtnis der Stadt.“

Viele kulturhistorische Dokumente

Und das hat einige wirklich bemerkenswerte Erinnerungen in Form von kulturhistorischen Dokumenten archiviert. Dazu gehört die Stiftung Bruderhaus am Gschwendt, dessen Urkunde aus dem Jahr 1552 stammt und von Wolfgang von Maxlrain und seiner Gemahlin Anna, geborene Frondsberg, unterzeichnet worden war. Diese soziale Einrichtung besteht bereits seit über 450 Jahren. Aus ihr hat sich das heutige Inge-Gabert-Seniorenheim der Arbeiterwohlfahrt entwickelt.

Das älteste Dokument ist das Stiftsbuch der Herren von Waldeck aus dem Jahr 1510. Es fasst die jährlich erhobenen Abgaben der Grunduntertanen der Herrschaft Waldeck zusammen.

Spannende Zeitzeugnisse

Ebenfalls ein spannendes Zeitzeugnis ist die „Feuerlöschungs-Ordnung für den Churfürstlichen Markt Miesbach“ aus dem Jahr 1792. Sie ist die erste schriftliche, lokale Brandverordnung und listet die nötigen Feuerlöschhilfsmittel, Löschgeräte und Werkzeuge ebenso auf wie die Instruktionen für die einzelnen Bürger und Berufsgruppen. Auslöser dafür war die Feuerkatastrophe von 1783, bei der fast der gesamte Ort zerstört worden war.

Telegramm vom König

Neben diversen Unterlagen, Flurkarten und Verzeichnissen sowie dem Zeitungsarchiv vom Miesbacher Anzeiger/Miesbacher Merkur gibt es auch ein paar besondere Dokumente. So zum Beispiel die Telegramme zum Tod von König Ludwig II. im Jahr 1886 und zur Stadterhebung am 10. Mai 1918. Zudem gibt es eine Chronik im Telegrammstil, die die Zeit von der Mobilmachung im August 1939 bis März 1943 begleitet.

Der Wert des Archivs hat sich laut Wank in Insiderkreisen bereits herumgesprochen. So kommen zunehmend Anfragen von Ahnenforschern herein, die auf die alten Dokumente und Unterlagen des Archivs zugreifen wollen.

Museumsdepot für Besucher geschlossen

Umfangreicher fällt der Museumsführer aus, an dem der Historiker Alexander Langheiter derzeit noch arbeitet. Es verschafft einen Überblick über die rund 100 Exponate, die derzeit im Depot im Obergeschoß des Feuerwehrhauses eingelagert sind – und das seit 1973. Seit 15 Jahren ist der Bestand für Besucher geschlossen.

Wie vielfältig die Zusammenstellung ist, soll der neue Museumsführer beschreiben: ein vorromanisches Kruzifix, dessen Corpus aus dem 11. Jahrhundert stammt; Miesbacher Möbel mit einem Bett aus dem Jahr 1712; „Das Barlament“, eine dreidimensionale Karikatur im Stil des Simplicissimus; eine Zeichnung von „Miesbach von Westen“, die den Markt acht Jahre vor der großen Brandkatastrophe von 1783 zeigt. Nicht zu vergessen die Miesbacher Tracht.

Bürgermeister Braunmiller lobte die beiden Bände: „Die Zusammenstellungen sind sehr gelungen“, stellte er fest. Beide Bücher seien „eine gute Chance, es nach außen zu tragen“.

