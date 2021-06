Gmunder Unternehmerin leitet IHK-Landkreisgremium

Neu an der Spitze des IHK-Gremiums im Landkreis: Anja Frank wurde zur Vorsitzenden gewählt, Albert Sedlmaier zu ihrem Stellvertreter. Der neue zweite Stellvertreter Martin Neumeier nahm per Videoschalte an der konstituierenden Sitzung im Waitzinger Keller teil.

10 500 Firmen haben gewählt

Die Gmunder Unternehmerin Anja Frank leitet für die nächsten fünf Jahre den IHK-Regionalausschuss Miesbach. Das Gremium wählte die neue Vorsitzende in der konstituierenden Sitzung vor wenigen Tagen.

Miesbach - Anja Frank, die Geschäftsführerin der Frank Dental GmbH, tritt die Nachfolge von Petra Reindl an, die sich nicht mehr zur Wahl gestellt hatte. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wählte der IHK-Regionalausschuss Miesbach Martin Neumeier, Geschäftsführer der Neumeier Betriebs GmbH und Neumeier GmbH & Co.KG in Holzkirchen, sowie Albert Sedlmaier, Geschäftsführer der Valleyer Firma data M Sheet Metal Solution.

Die neue Vorsitzende betonte, dass sie sich auf ihre Aufgabe freue. Dank der guten Vorarbeit und der Zusammenarbeit mit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in der abgelaufenen Wahlperiode sei ein solides Fundament für die Arbeit in den kommenden fünf Jahren gelegt. Frank kündigte an, das Erreichte mit den Mitgliedern des Ausschusses fortzuführen, auszubauen und an neuen Herausforderungen auszurichten. „Wir haben ein starkes, engagiertes Team aus Unternehmerpersönlichkeiten in unserem Ausschuss, das hier tief verwurzelt ist.“ Das schaffe beste Voraussetzungen, um der heimischen Wirtschaft gegenüber Gesellschaft, Politik und Verwaltung eine kraftvolle Stimme zu geben und damit die Zukunft des Landkreises mitzugestalten.

Im Herbst trifft sich der IHK-Regionalausschuss zu seiner ersten Arbeitssitzung, um die inhaltlichen Leitplanken für die bevorstehenden fünf Jahre festzulegen.

Bei der IHK-Wahl waren im Landkreis Miesbach mehr als 10 500 Unternehmen aufgerufen, die 15 Sitze im IHK-Regionalausschuss zu vergeben. Acht Kandidaten zogen erstmals in den neu gewählten Ausschuss ein. Sieben bisherige Mitglieder, die erneut kandidiert hatten, wurden wiedergewählt.

Die IHK ist die gesetzliche Vertretung der gewerblichen Wirtschaft. Die Aufgabe der IHK ist es, das Gesamtinteresse der Gewerbetreibenden wahrzunehmen, für die Förderung der gewerblichen Wirtschaft zu wirken und rund 80 vom Staat übertragene öffentliche Aufgaben zu erfüllen. mm