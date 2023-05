Krapfen sei Dank: Wie Bäckermeister Perkmann es in die Sendung „Sag die Wahrheit“ schaffte

Von: Dieter Dorby

Selfie im TV-Studie: Florian Perkmann knipste ein Erinnerungsfoto. © privat

Ins Fernsehen wollen vielen, aber das schaffen nur vergleichsweise wenige. Denn um gute Unterhaltung präsentieren zu können, braucht es Leute, die interessant sind. Und diesen Ruf hat sich Bäckermeister Florian Perkmann aus Miesbach offenbar erarbeitet – dank seines Leberkäs-Krapfens.

Miesbach – Er wurde vor Kurzem nach Baden-Baden eingeladen, um bei der TV-Sendung „Sag die Wahrheit“ mitzumachen.

Und so kam es dazu: Eine Redakteurin hatte den Bäcker und Stadtrat angerufen und gefragt, ob er mitmachen wolle. Zweiter Schritt war ein Online-Casting, um zu sehen, ob der Kandidat vor der Kamera ebenso interessant ist wie seine Krapfen. Perkmann bestand den Test. Dann kam der Vertrag.

Der Leberkäs-Krapfen durfte natürlich nicht fehlen. © privaz

Das Spielprinzip bei „Sag die Wahrheit“ ist denkbar einfach. Drei Kandidaten behaupten von sich, ein und dieselbe Person mit einem oft ungewöhnlichen Hobby oder Beruf zu sein – zwei lügen, und nur einer sagt die Wahrheit. Jeweils vier prominente Ratefüchse müssen die Lügner mit Humor und Scharfsinn entlarven. Dabei ist das Sendeformat weltweit erfolgreich. 1956 in den USA als „To Tell The Truth“ erfunden, war die Sendung ab 1959 auch in Deutschland am Start. Die Rateshow lief mit Pausen bis 1995 im Ersten und später in verschiedenen Dritten. 2003 kehrte „Sag die Wahrheit“ im SWR zurück ins deutsche Fernsehen.

„Es ist eine sehr erfolgreiche Sendung“, bestätigt auch Perkmann. Für ihn war bei der Teilnahme entscheidend, dass es „ein seriöses Format ist und keine Fake-Show, bei der irgendetwas vorgemacht wird. Die Teilnehmer sind alle authentisch.“ Deshalb sei es auch für ihn spannend gewesen, diese interessanten Leute kennenzulernen, unter anderem eine Wolkenforscherin und einen Extrem-Kajakfahrer. „Es hat Spaß gemacht.“

Blick ins Studio: Hier wurde die Show gedreht. © privat

Gedreht wurde im April. Von Sonntag bis Dienstag war Perkmann vor Ort. „Am Sonntagabend gab es eine Vorbesprechung“, berichtet er. Am nächsten Tag wurden die Shows aufgezeichnet. Tatsächlich Shows, also Mehrzahl. „Es werden drei Sendungen an einem Tag produziert“, erklärt Perkmann. Denn auch beim Fernsehen zähle Effizienz, denn Produktionstage sind teuer.

Dementsprechend spannend war es auch mitzuerleben, wie so eine Show auf die Beine gestellt wird. „Wenn man bedenkt, dass eine Folge nur 30 Minuten dauert, ist es schon ein großer Aufwand, der dafür betrieben wird.“

In den ersten beiden Runden macht sich das Rateteam auf die Suche nach dem jeweils richtigen Kandidaten. Und in der letzten Runde gilt es herauszufinden, was die insgesamt vier „Lügner“ wiederum Besonderes machen.

Eine Idee, die immer wieder zündet

Für Perkmann ist es nicht das erste Mal, dass ihm sein Leberkäs-Krapfen, den er im Fasching 2019 erfunden hatte, Aufmerksamkeit in den Medien beschert. Die Bäckerfachpresse habe sich damals dafür interessiert, berichtet Perkmann, der auch stellvertretender Obermeister bei der Innung ist. Im Radio war er mehrfach, im TV bei RTL und natürlich auf Social Media wie Facebook. Und jetzt also „Sag die Wahrheit“. Der Sendetermin für die Folge steht laut Perkmann aber noch nicht fest.

