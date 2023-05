Kreis-CSU arbeitet sich an der Ampel ab

Der wiedergewählte Kernvorstand der Kreis-CSU (v.l.) Johannes Loth, Dießl Maria, Konstantin Berghausen, Christina Greinwald, Alexander Radwan, Martina Ettstaller, Max Greinwald, Verena Schlier und Florian Zeindl (nicht im Bild: Georg Kittenrainer). © thomas plettenberg

Der CSU-Kreisverband hat bei der Delegiertenversammlung seinen Vorstand neu gewählt - vor allem aber gegen die Grünen im Bund gewettert.

Miesbach – Als man zuletzt in dieser Runde zusammenkam, war das wegen Corona in der weitläufigen Oberlandhalle, und in Berlin regierte noch keine Ampel. Nun kehrte der CSU-Kreisverband für seine Delegiertenversammlung mit Neuwahl in die Beschaulichkeit des Saals im Miesbacher Gasthof Bräuwirt zurück. Denn kennt man gut von der Nominierung der Kandidaten für Land- und Bezirkstag, die ja wiederholt werden musste (wir berichteten). Neben der Neuwahl des Vorstands ohne Überraschungen richtete sich der Blick trotz anstehender Wahl in Bayern vor allem auf die Bundespolitik.

Habeck im Kreuzfeuer der Kritik

Aus Sicht der CSU sind insbesondere die Grünen zurzeit ja ein dankbarer Gegner. „Bei der Causa Habeck kommt man ja gar nicht hinterher, wie viele neue Sachen auftauchen“, sagte kopfschüttelnd der wiedergewählte Kreisvorsitzende Alexander Radwan. Ilse Aigner meinte gar, sie selbst hätte eine Affäre wie diese „nicht überlebt“. Auf Äußerungen von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) zum Wolf („schützen“) just einen Tag nach dem Besuch einer Delegation aus dem Oberland in Berlin (wir berichteten) hin sagte Radwan: „Leute, schaut Euch die Debatten in Berlin an, dann wird offensichtlich, wie weit diese Leute weg sind von den Problemen und Fragen in unserer Region.“ Themen wie Eigentum/Erbschaftssteuer, Wahlrechtsreform („nur zum eigenen Machterhalt) oder auch Heizen mit Holz hinzugenommen, kam der Rottacher Bundestagsabgeordnete zu dem Schluss: „Das ist ein Programm gegen das Oberland, gegen Bayern, was da in Berlin passiert, dagegen müssen wir als CSU aufstehen.“ Neben den Spitzen der grünen Bundesministerien bezog Radwan auch Nicht-Regierungsorganisationen wie BUND und Attac in seinen verbalen Rundumschlag mit ein. „Die nehmen sich den Staat zur Beute.“

Bürgerferne als Vorwurf an den Gegner: Könnte ein CSU-Wahlkampfschlager werden

Der Vorwurf der Bürgerferne beim politischen Gegner scheint ein Schwerpunkt der CSU im anstehenden Wahlkampf zu sein. Auch Landtagskandidatin Ilse Aigner wetterte in Richtung Ampel. Beispiel Wärmepumpe und damit verbundener Sanierungsbedarf: „Die haben überhaupt keine Ahnung, was des für einen normalen Menschen bedeutet, insbesondere auf dem Land.“ Zum Thema Strompreiszonen sagte Aigner: „Das industrielle Herz, neben Bayern auch Baden-Württemberg, bewusst zu schädigen, auf diese Idee muss man erstmal kommen.“ Nicht umsonst kämpfe Ministerpräsident Markus Söder mit anderen Ländern gegen die Pläne – wie beim Wahlrecht und der Erbschaftssteuer. Aufgabe der künftigen Staatsregierung, so der Tenor, werde es sein, das bundespolitische Unbill abzuwenden. Knapp 150 Tage sind es bis zur Wahl. „Macht’s mit, wir rocken das Ding gemeinsam.“

Vorstand bei Neuwahl fast unverändert bestätigt.

In die heiße Phase des Wahlkampfs geht die Kreis-CSU personell sortiert. Radwan erhielt bei der Wahl rund 98 Prozent Zustimmung. „Ihr müsst mich seit bald zehn Jahren aushalten. Es freut mich besonders, dass Ihr mich nun in Kenntnis meiner Person gewählt habt.“ Der Vorstand wurde um Christina Greinwald als weitere Schriftführerin ergänzt, blieb ansonsten aber gleich. Kleinere Änderungen gab es bei den weiteren gewählten Vorstandsmitgliedern. Zum einen standen frühere Granden wie Josef Lechner und Georg von Preysing nicht mehr zur Wahl, zum anderen gehören vormals gewählte Personen inzwischen als Ortsvorsitzende automatisch dem Vorstand an.

Landrat und Wahlleiter Olaf von Löwis sprach in seinem Bericht über die zuletzt allgegenwärtigen Themen Wolf und Flüchtlinge sowie Schülerforschungszentrum und Gesundheitscluster.

Der Vorstand: Vorsitzender: Alexander Radwan (Rottach-Egern); Stellvertretende Vorsitzende: Georg Kittenrainer (Bayrischzell), Maria Dießl (Otterfing), Maximilian Greinwald (Hausham), Martina Ettstaller (Gmund) und Florian Zeindl (Schliersee); Schatzmeister: Johannes Loth (Holzkirchen); Schriftführerinnen: Verena Schlier (Miesbach), Christina Greinwald (Hausham); Digitalbeauftragter: Konstantin Berghausen (Miesbach)

Beisitzer: Anian Bichlmaier (Warngau), Johanna Wunderle (Schliersee), Lisbeth Leidgschwendner (Hausham), Leonhard Obermüller (Warngau), Sibylle von Löwis (Holzkirchen), Alfred Mittermaier, Alois Fuchs (beide Miesbach), Florian Holzmann-Penzenstadler (Weyarn), Jakob Eglseder (Otterfing), Herbert Kozemko (Gmund), Jonas Strohschneider (Rottach-Egern), Christian Mittermaier (Miesbach), Tom Niggl (Irschenberg) und Sabine Gottstein (Schliersee).