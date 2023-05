Kreis Miesbach: So soll eine KI den touristischen Verkehrsinfarkt verhindern

Da ist die Datenerfassung: Von Kameras wie dieser an der Waitzinger Wiese in Miesbach bekommt das Besucherlenkungssystem der Regionalentwicklung Oberland (REO) – im Bild Christian Greilinger (l.) und Harald Gmeiner – Infos über das Verkehrsgeschehen im Landkreis. Zusammen mit anderen Datenquellen sollen automatisiert Prognosen erstellt werden, die es erlauben, Ausflügler zu informieren und gleichmäßiger auf die touristischen Ziele im Landkreis zu verteilen. Die Kameras können unterscheiden, ob Radfahrer oder Autos auf den Parkplatz fahren. Bewegtbilder werden nicht aufgezeichnet oder übermittelt. © tHomas Plettenberg

Die Sensorik für eine intelligente Besucherlenkung im Landkreis ist so gut wie komplett. Ende dieses Jahres könnte das Projekt starten.

Miesbach – Vielleicht ist das vergangene Wochenende ein geeignetes Beispiel. Da war der Schliersee-Lauf mit 2000 Teilnehmern, was zum einen die Parkplätze im Ort füllte und zu einer einstündigen Vollsperrung der Bundesstraße führte. Tags darauf: Trachtenjahrtag, ebenfalls mit Straßensperrung. Ähnliches in Holzkirchen (Tag der Vereine) und – ungleich länger – in Rottach-Egern (Feuerwehr-Jubiläum). Die Infos über die Behinderungen waren teils rar gesät, insbesondere für Auswärtige. Der vor einigen Jahren mit viel Tamtam eingeführte Ausflugsticker? Ein Totalausfall. Die Infos am Freitag: acht Tage alt. Ab Samstag: nicht eine müde Meldung für den Kreis Miesbach.. Ein Münchner Ausflügler wäre womöglich froh, von den Sperrungen nicht erst vor Ort zu erfahren – und die Menschen im Oberland wären dankbar, wenn nicht noch zusätzliche Autos in eine eh schon volle Region drängen.

System soll prognostizieren, wo es eng wird und dann den Besucher umleiten

Künftig soll dies so sein, nämlich wenn die Besucherlenkung im Rahmen der „Smarten Tourismus Region“ aufs Gleis gesetzt ist. Das 664 000 Euro teure und vom bayerischen Wirtschaftsministerium geförderte Projekt nähert sich der Umsetzung. Potenzielle Gäste sollen dann nicht nur wissen, welche Ziele in der Region mutmaßlich überlaufen sind – und wann das der Fall ist –, sondern sollen auch Alternativen angeboten bekommen. Wohlgemerkt: Tage im Voraus.

Zuständig für das Projekt ist das Kommunalunternehmen Regionalentwicklung Oberland (REO). Vor einem Jahr tingelten Vertreter durch die Gemeinderäte und stellten ihr Vorhaben vor (wir berichteten). Nun, nach einer europaweiten Ausschreibung, ist zumindest die Sensorik weitgehend vollständig. An 35 Standorten im Landkreis erfassen Kameras das Geschehen, erkennen, wie voll Parkplätze sind und ob es sich zum Beispiel an der Gmunder Kreuzstraße schon staut. 14 der Kameras beobachten den fließenden Verkehr. „Optische Sensoren“, unterstreicht Christian Greilinger, einer der zuständigen Projekt-Mitarbeiter bei der REO, „kein Livestream“. Der Datenschutz werde streng beachtet.

Alternativangebote müssen passgenau sein

Was die Kameras an Infos sammeln, fließt in eine Datenplattform. Hier werden sie, wie es im Fachjargon heißt, „verschnitten“ mit allen möglichen anderen Daten. Aktuelles Wetter und Infos über Baustellen sollen einfließen, aber auch Bekanntes aus der Historie. Auf das vergangene Wochenende bezogen könnte das zum Beispiel das Ausflügleraufkommen am Wochenende nach Christi Himmelfahrt bei schönem Wetter sein. Und natürlich Infos über Veranstaltungen. Publikumsmagneten wie der Rosstag oder Seefeste sollen Eingang in die Berechnung finden, am besten auch Daten von den Bergbahnen/Skigebieten, kurz: alles, was hilft, die Lage auf Straßen, Parkplätzen und an touristischen Hotspots einzuschätzen. Wichtig ist dabei die Prognose. Nur wenn das System weiß, dass an der Wallbergbahn ab 11 Uhr die Warteschlange zur Tür hinaus reicht, kann es den Ausflügler woanders hin leiten. Das Alternativangebot muss dann aber auch zum eigentlich gewählten Ziel passen. REO-Geschäftsführer Harald Gmeiner sagt: „Es bring nichts, wenn ich eine Familie auf eine schwere Bergtour schicke.“ Das ist Greilinger zufolge die Aufgabe beim Programmieren. „Die Szenarien müssen vorher definiert sein.“ Gmeiner blumig: „Wir wollen im touristischen Sinne inspirieren.“

Problem beim Ausflugsticker: Irgendwer muss die Daten händisch eingeben

Die Sensorik ist also da, das Datensammeln beginnt. Mit weiteren potenziellen Partnern sei man in Kontakt, etwa der Bayerischen Regiobahn. Fehlt noch der entscheidende Schritt, die Kommunikation nach außen. Auch hier möchte die REO alle Kanäle bedienen, Social Media, relevante Webseiten – auch von touristischen Zielen selbst. Beim genannten Ausflugsticker könnte man dann den grundlegenden Webfehler beseitigen, nämlich dass irgendwer die Infos da händisch eintragen muss. Die Besucherlenkung in der Smarten Tourismus Region soll automatisch erfolgen. Ende des Jahres soll das System stehen und das große Lenken beginnen. Das Ziel „bessere Verteilung der Besucher auf den Landkreis“ wäre ein „Mehrwert für die ganze Region“, findet REO-Projektmanager Torsten Schär. Aus den Daten, die die REO bereitwillig weitergibt, könnten auch Gemeinden viel ziehen.

Bis das System ausgerollt wird, gilt es etwaige Kinderkrankheiten zu beseitigen. Nur ein Beispiel: In Miesbach misst eine Kamera, ob Autos auf die Waitzinger Wiese fahren. Allerdings steht das rückwärtige Tor zum Edeka häufig offen. Dort ist kein Sensor. Eine mögliche Fehlerquelle. Schär: „Wir müssen laufend überprüfen.“

Forschungsprojekt soll später „skaliert“ werden

Die REO-Vertreter nennen die Smarte Tourismus Region selbst ein „Forschungsprojekt“, das in weiteren Schritten weit über den Landkreis hinaus ausgebaut werden könnte. „Das Wirtschaftsministerium will das skalieren“, sagt Schär. Ausflugsziele gibt es schließlich auch in den Nachbarlandkreisen.