Taxifahren wird wohl erneut teurer

Es wird wohl ein weiteres Mal teurer: Die enorm gestiegenen Spritkosten machen auch den Taxiunternehmen zu schaffen. Das Landratsamt spring ihnen nun wohl zur Seite, indem abermals die Tarife erhöht werden. © mzv-archiv

Kurz nach der jüngsten Erhöhung im November 2021 stehen Taxikunden im Kreis Miesbach wohl erneut höhere Tarife ins Haus.

Landkreis – Nach dem Ende des Tankrabatts sind die Benzin- und Dieselpreise wieder sprunghaft nach oben geschnellt. Hart auch für die rund 50 Taxiunternehmen im Landkreis Miesbach. Sie hoffen auf eine Erhöhung der Tarife, und manch einer beginnt offenbar, ungeduldig zu werden. So berichtet das Internetportal „Taxi heute“, dass der Vorstandsvorsitzende des Landesverbands Bayerischer Taxi- und Mietwagenunternehmen bei Landrat Olaf von Löwis Druck macht, um zügig höhere Tarife durchzusetzen. Der Vorstoß sei auf Hinweis eines Taxi-Unternehmens aus dem Tegernseer Tal erfolgt.

Miesbach zog im November 2021 bei den Gebühren an

Tatsächlich müssen sich Taxi-Kunden auf höhere Gebühren einstellen. Der Kreis Miesbach unternimmt hier aber mitnichten einen Alleingang. Reihum haben die Landkreise heuer die Tarife angehoben. Reagiert das Landratsamt somit verspätet? Eher nicht. Denn bereits im November 2021, also Monate vor dem Krieg in der Ukraine, waren die Preise angehoben worden. Das war zu diesem Zeitpunkt in kaum einer anderen Region der Fall. Nach München (4,60 Euro) hatte das Oberland mit 4,00 Euro den zweithöchsten Grundpreis der Region.

Andere Regionen haben Tarife heuer schon angehoben

Inzwischen ist das anders. Stadt und Landkreis München haben draufgesattelt und verlangen nun 5,30 Euro, ebenso Bad Tölz-Wolfratshausen (4,40 Euro) sowie Stadt und Landkreis Rosenheim (5,30 Euro). Der Kreis Miesbach wird vermutlich nachziehen. Auf Anfrage heißt es: „In der zweiten Jahreshälfte ist nun aufgrund der veränderten Situation (weiter explodierende Treibstoff-Preise) eine nochmalige Prüfung vorgenommen worden, und insbesondere der Landrat hat sich für eine Erhöhung ausgesprochen.“ Näheres werde gerade erarbeitet.

Neuerliche Erhöhung in der ersten Jahreshälfte kam für Behörde nicht in Frage

Der Antrag auf die nochmalige Erhöhung datiere tatsächlich in den März. „Eine weitere Erhöhung war in der ersten Jahreshälfte nach so kurzer Zeit seit der letzten Erhöhung nicht möglich“, heißt es in der Stellungnahme. Besagter Antrag habe ohnehin das Ziel einer Erhöhung der Tarife zum Oktober gehabt. Die zuständige Untere Straßenverkehrsbehörde befasse sich mit dem Vorstoß, aber „wie in allen anderen Branchen fehlen auch bei uns schlichtweg die nötigen Fachkräfte“.

Höherer Kilometerpreis in der Nacht: Das kennen unserer Nachbarn nicht

Mit der Tarifänderung im Vorjahr ging auch eine Erhöhung des Kilometerpreises um zehn Cent auf 2,00 Euro einher. Zwischen 22 und 6 Uhr werden 2,20 Euro fällig, eine zuvor gültige Reduzierung des Preises ab dem fünften Kilometer entfiel. Zum Vergleich: In München und Rosenheim beträgt der aktuelle Kilometerpreis 2,30 Euro, in Bad Tölz-Wolfratshausen 2,20 Euro, wobei eine Erhöhung um zehn Cent zum 1. März 2023 schon jetzt festgelegt ist. Rosenheim wiederum wird den Grundpreis ab April 2023 auf 6,30 schrauben. Einen höheren Kilometertarif in der Nacht gibt es übrigens in keiner der anderen genannten Regionen. Er wurde im Kreis Miesbach 2017 eingeführt.