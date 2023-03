Kreis Miesbach: Vier Gemeinden wollen von Freiflächen-PV nichts wissen

Für manche wohl ein Unding: Freiflächen-Photovoltaik können sich vier Gemeinden im Kreis Miesbach selbst an Verkehrswegen nicht vorstellen. © Merkur

Im unlängst vorgelegten Standortkonzept für Freiflächen-Photovoltaik ist von 384 Hektar priorisierter Flächen die Rede. Das Solar-Potenzial ist derweil deutlich höher.

Landkreis – Der Rückenwind für die Energiewende im Oberland könnte frischer sein. Unter anderem mit dem Standortkonzept für Freiflächen-Photovoltaikanlagen möchte das Klimaschutzmanagement am Landratsamt Miesbach Schwung in den Ausbau erneuerbarer Energien bringen. Das Papier ist nicht in Stein gemeißelt, und das ist wohl gut so. Denn nicht jede Gemeinde hat die im Konzept genannte Priorisierung vorgenommen. Das Papier ist somit lückenhaft.

Vier Gemeinden wollen keinerlei Freiflächen-PV auf ihrem Gemeindegebiet

In der Sondersitzung des Kreuther Gemeinderats zum Thema Energiewende wurde es deutlich: Das Gremium hatte sich zuvor noch nicht mit dem Thema Freiflächen-Photovoltaik befasst. Heißt: Im Konzept des Landratsamts sind dort keine Flächen als „geeignet“ ausgewiesen. Damit ist Kreuth nicht allein. Vier andere Kommunen haben keine Priorisierung vorgenommen, wie das Landratsamt auf Anfrage erklärt. Im Gegenteil: Dort liege ein Grundsatzbeschluss vor, „dass auf keiner der möglichen Flächen (...) eine Anlage entstehen soll und auch keine alternativen Flächen geprüft werden sollen“. Bei den „möglichen Flächen“ handelt es sich ausschließlich um Bereiche an Verkehrswegen und Konversionsflächen wie ehemalige Kiesgruben.

Die priorisierten 384 Hektar liegen in nur neun Gemeinden

Welche Kommunen genau sich dem Thema Flächen-PV verschließen, verrät das Landratsamt nicht, „da die Beratung teilweise in nicht öffentlicher Sitzung stattfand“. Der Vollständigkeit halber: In einer Gemeinde gab es gar keine Flächen, die hätten bewertet werden können. Eine andere hat die Bewertung längst hinter sich, dort gibt es bereits eine Freiflächenanlage. Eine Kommune befindet sich noch im Bewertungsprozess, und eine letzte Gemeinde war nach Angaben der Kreisbehörde mit den vorgeschlagenen Flächen nicht einverstanden, möchte sich aber erneut mit alternativen Arealen befassen. Die im Konzept genannten 384 Hektar priorisierten Flächen für Freiflächen-PV finden sich also in neun der 17 Landkreis-Gemeinden.

Potenzial ist nach Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes viel höher

Aus der Karte zu schließen, wer sich da so zurückhaltend gibt, funktioniert nicht, da das Landratsamt diese Karte nicht veröffentlicht. Erst sollen die Kommunen die Grundeigentümer der geeigneten Flächen informieren. Da dies in den besagten vier Gemeinden nicht passiert, da ja keine Fläche als „geeignet“ eingestuft wurde, müssen Grundbesitzer gegebenenfalls selbst aktiv werden. Wer glaubt, ein geeignetes Areal zu haben und es genauer wissen möchte, muss sich an seine Gemeinde oder das Klimaschutzmanagement wenden. Der Weg zu einer PV-Anlage führt unterdessen nur über eine Bauleitplanung der Gemeinde selbst – zumindest bislang. Denn: In der Energiewende ist ständig Bewegung, auf Bundesebene und auch lokal. So sieht die jüngste Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vor, dass Flächen in bis zu 500 statt nur 200 Metern Entfernung von Autobahnen und Schienen für Solarparks in Frage kommen können. Die Bewertung durch die Gemeinden erfolgte noch für den engeren Korridor. Die Flächenkulisse wurde aber angepasst. Auch das Landratsamt erklärt, das Standortkonzept sei gewissermaßen nur eine Momentaufnahme. „Die Gemeinden sind sensibilisiert, dass es dieses Angebot vom Klimaschutzmanagement gibt, da wird sich also noch einiges tun in den nächsten Jahren.“

Infoabend: Näheres zum Standortkonzept für Freiflächen-Photovoltaik stellt das Klimaschutzmanagement am Landratsamt bei einem Info-abend im Alpengasthof Glück Auf in Hausham vor. Dieser findet am. Mittwoch, 29. März, statt und beginnt um 19 Uhr.