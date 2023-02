Kreisausschuss: Grünen-Fraktion zieht Antrag zurück - Protokoll bleibt genehmigungsfrei

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Freut sich auch künftig über Eigenverantwortung im Kreistag: Landrat Olaf von Löwis, hier in seinem Büro im Landratsamt Miesbach (Archivbild). © Thomas Plettenberg

Die Grünen-Fraktion forderte im Kreisausschuss, Sitzungsniederschriften künftig absegnen zu lassen. Sie ließ sich aber von der Gegenargumenten der Verwaltung überzeugen.

Landkreis – Die Redeanteile der Pressesprecherin des Landratsamtes sind bei den öffentlichen Sitzungen der Kreisgremien für gewöhnlich äußerst überschaubar. Bei der jüngsten Kreisausschusssitzung ergriff Sophie Stadler hingegen deutlich öfter das Wort. Allerdings nicht in der Funktion, in der sie meistens in den Medien zitiert wird, sondern als Leiterin des Büros des Landrats. Des Teams also, das für die Protokollführung und damit auch die Sitzungsniederschriften verantwortlich zeichnet. Und genau darauf wiederum zielte der Antrag ab, den die Grünen-Fraktion gestellt hatte. Ihr Ansinnen: Der Kreistag und seine Gremien sollten die Niederschriften künftig – wie etwa in Gemeinderäten üblich – bei ihrer nächsten Zusammenkunft per Beschluss genehmigen.

Noch bevor Fraktionssprecher Thomas Tomaschek den Vorstoß begründen konnte, legte Stadler etwas offen, das „wie der Elefant im Porzellanladen“ im Raum stehe: der 2019 im Protokoll falsch dokumentierte Kreistagsbeschluss zur Sicherung der Landschaftsschutzgebiete (wir berichteten). Sollte dies der Grund des Antrags der Grünen sein, bat Stadler Tomaschek um ein öffentliches Bekenntnis zu ihr und ihrem Team, das zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht in Verantwortung war. Dennoch habe man sämtliche Archive gewälzt, um den schwerwiegenden Fehler rekonstruieren zu können, aber leider nichts gefunden.

Stadler warnt vor Mehrarbeit und erhöhtem Personalbedarf

Tomaschek beteuerte, „dass wir niemandem den schwarzen Peter zuschieben wollen“. Dennoch müsse man ausschließen, dass so etwas noch mal passiere. Eine Genehmigung der Niederschriften durch den Kreistag verteile die Verantwortung auf mehrere Schultern. „Wenn wir unseren Servus drunter setzen, sind Sie abgesichert.“ Letztlich gehe es lediglich um die Ausübung einer Kontrollfunktion, denn die Protokolle seien „Urkunden mit hoher Beweiskraft“.

Zuvor hatte Stadler in einer Präsentation über die rechtlichen Grundlagen und ihre bisherige Umsetzung aufgeklärt. So sei eine Freigabe des Protokolls laut der Landkreisordnung und damit auch der aktuellen Geschäftsordnung des Kreistags nicht vorgesehen. Eine Änderung sei prinzipiell möglich, betonte Stadler. „Wir sehen uns als Dienstleister und setzen das um, was politisch gewünscht ist.“ Sie warnte allerdings vor den Konsequenzen. Da man zudem auf Wort- statt auf bloße Ergebnisprotokolle setze, um Beschlüsse auch Jahre später noch nachvollziehen zu können, sei bei einer erforderlichen Freigabe durch die Kreisräte zu befürchten, dass man es hier mit diversen Änderungswünschen zu tun bekomme. Eine Mehrarbeit, die letztlich mehr Personalbedarf am Landratsamt verursachen würde.

Absegnung würde Umsetzung der Beschlüsse verzögern

Kreiskämmerer Gerhard de Biasio steuerte ein weiteres Argument bei. Würde man die Niederschriften künftig per Genehmigung absegnen lassen, könnte es zu folgenreichen Verzögerungen kommen. Weil die Kreisgremien im Schnitt maximal vier Mal pro Jahr tagen würden, blieben nicht nur die Absegnung des Haushaltes, sondern auch Ausschreibungen von Baumaßnahmen oder Personaleinstellungen monatelang liegen. „Wir würden viel Zeit verlieren“, warnte de Biasio.

Rottach-Egerns Bürgermeister Christian Köck (CSU) dankte der Verwaltung für die „schlüssige Argumentation“ und bat die Grünen um ein „Grundvertrauen“ in die Arbeit von Stadlers Team. Die „hohe Qualität der ausführlichen und akkuraten Niederschriften“ lobte auch Vize-Landrat Jens Zangenfeind (FWG). Es gebe nicht mal ansatzweise Anlass für eine Fehlervermutung. „Ich habe hier null Misstrauen.“ Christine Negele (SPD) bat vielmehr ihre Kollegen darum, sich auch an die eigene Nase zu fassen. „Alle, die damals dabei waren, haben geschlafen oder das Protokoll nicht gelesen, sonst wäre der Fehler ja aufgefallen.“ Kreuths Bürgermeister Josef Bierschneider (CSU) erinnerte, dass besagtes Dokument auch vom damaligen Landrat Wolfgang Rzehak (Grüne) als Leiter der betreffenden Sitzung unterzeichnet worden sei.

Landrat lobt: „Eigenverantwortung geschärft“

Den von Stadler und auch Andreas Hallmannsecker (FWG) befürchteten Mehraufwand konnte Tomaschek nicht nachvollziehen. Ihm würde auch ein Ergebnisprotokoll reichen. Das Argument de Biasios leuchte aber ein, bestätigte auch seine Fraktionskollegin Elisabeth Janner. „Das war uns so nicht bewusst.“ Da man sich auch mal eingestehen können müsse, wenn man falsch gelegen sei, ziehe die Fraktion ihren Antrag zurück, sagte Tomaschek und schloss sich Negeles Appell für ein gründlicheres Lesen der Niederschriften an. Das freute auch Landrat Olaf von Löwis (CSU): „Damit ist die Eigenverantwortung wieder geschärft.“ sg

Alles aus Ihrer Region! Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.