Zangenfeind kandidiert als Vize-Landrat

Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) wird in der Sitzung des Kreistags am Mittwoch für den Posten des Stellvertreters von Landrat Olaf von Löwis (CSU) kandidieren.

Landkreis – Der Haushamer Bürgermeister bestätigte die Kandidatur auf Nachfrage unserer Zeitung. „Das Amt interessiert mich“, gesteht der 48-Jährige. „Und es ist gerade in der jetzigen Zeit auch eine große Herausforderung.“

+ Landrat Olaf von Löwis (CSU) © tp Zangenfeind, der 2014 erstmals zum Haushamer Bürgermeister und gleichzeitig auch in den Kreistag gewählt wurde, möchte der Abstimmung am Mittwoch (ab 13 Uhr, Seeforum Rottach-Egern) nicht vorgreifen. Jeder Kreisrat entscheide für sich allein. Gleichwohl zeigt der Blick auf die Mehrheitsverhältnisse, dass es ausreichend wäre, wenn CSU und FWG geschlossen für ihn stimmen. Parteiinteressen, findet Zangenfeind, sollten freilich hintan gestellt werden. „Durch die Corona-Krise sehen wir, dass wir uns gegenseitig brauchen“, sagt er. „Ich spüre auf Kreisebene insgesamt eine sehr gute und konstruktive Stimmung.“

Das bestätigt auch der Kreuther Bürgermeister Josef Bierschneider (CSU), der bislang Fraktionssprecher seiner Partei war, diesen Posten aber an seinen Rottacher Amtskollegen Christian Köck abgeben wird: „Die Fraktionen haben im Vorfeld untereinander Gespräche geführt. Unser aller Ziel ist es, in der konstituierenden Sitzung einen guten Start hinzulegen.“ Grünen-Kreissprecherin und Kreisrätin Ulrike Küster untermauert das: „Unser Fokus ist auf Zusammenarbeit ausgelegt.“ Mit der Kandidatur eines Grünen für den Vize-Posten ist damit nicht zu rechnen. Noch am Wahlabend war der unterlegene Landrat Wolfgang Rzehak (Grüne) mit der Aussage vorgeprescht, das Amt des Stellvertreters stehe den Grünen als zweitstärkster Fraktion zu. Das hatte dem Vernehmen nach aber auch in den eigenen Reihen für Irritationen gesorgt.

Ganz leer ausgehen dürften die Grünen aber nicht. Künftig – so lässt sich aus der neuen Geschäftsordnung herauslesen – gibt es nicht nur einen, sondern gleich zwei weitere Stellvertreter. Die CSU wird wohl nur einen der beiden Posten beanspruchen.

sh

