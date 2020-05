Zangenfeind neuer Vize-Landrat

In Hausham gibt es gerade wesentlich wichtigere Themen als das Amt des Vizelandrats. Zum Beispiel das geplante "Neubaugebiet" beim Gewerkschaftshaus mit all seinen Auswirkungen auf die dort wohnenden Bürger im gesamten Viertel. Nicht nur, dass die geologischen oder wasser/abwassertechnischen Fragen ungeklärt sind, sondern vor allem auch die komplette Verkehrsanbindung des Neubaugebietes und der damit verbundene Strassenausbau, wird völlig vernachlässigt bzw.verdreht. Die Naturfreundestrasse und deren Anlieger, sowie deren Nebenstrassen (Schleichwege) werden von diesem neu hinzukommenden Verkehr mit neu faktenverdrehenden Zahlen (Zahlenvergleich: Papier der Gemeinde Hausham ausgegeben auf der Versammlung im Gewerkschaftshaus vor zwei Jahren, da sprach man von 240 Verkehrbewegungen täglich nur für die Insassen und Betreuer des Hauses Bambi, nicht eingerechnet der dazukommende Verkehr durch die Neusiedler im neuen Baugebiet. Eine völlig unbekannte Grösse also ist die kommende Verkehrsituation, gerade wenn man zusätzlich die Inkompetenz beim Aus- Um oder Wegbau des noch bestehenden Bahnübergangs berücksichtigt, die jetzt im neuen "Informationsblatt" der Gemeinde mit Zahlen von Planungsbüros gefüttert werden, die damals auf der Versammlung schon in der Sache inkompetent waren, in dem sie sich vor konkreten Aussagen zur Sachlage nicht oder nur schwammig mit wenig Sachverstand gezeigt haben. Es gibt wesentlich bessere Alternativen, als das von der Gemeinde Hausham vorgestellte Bauprojekt am Gewerkschaftshaus.