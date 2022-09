Kreuth/Bad Wiesee: Dieser Almbauer pendelt mit seinen Kälbern

Von: Christian Masengarb

Die Rinder von Johann Höß genießen den Luxus, im Sommer auf zwei Almen – hier auf der Waxlmoosalm – grasen zu dürfen. Sie machen das mit großem Appetit, hat der Landwirt festgestellt. © Thomas Plettenberg

Die Kälber von Johann Höß aus Bad Wiessee wissen den Luxus zu schätzen, auf gleich zwei Almen grasen zu dürfen: auf der Waxlmoosalm und der Schwarzentennalm.

Kreuth/Bad Wiessee – Er ist der Pendler unter den Almbauern in der Region. Erst hat er seine Jungrinder auf der Waxlmoosalm, dann zieht er mit ihnen für einige Wochen auf die Schwarzentennalm, ehe es zurück aufs Waxlmoos geht, um dort die Saison zu beenden. Zwölf Kilometer beträgt die Wegstrecke jeweils, aber die Kälber von Johann Höß aus Bad Wiessee wissen den Luxus zu schätzen, dass sie auf gleich zwei Almen grasen dürfen.

„Sie fressen seit dem Umzug auf die Waxlmoosalm mit großem Appetit“, beobachtet der 28-Jährige. Kein Wunder, denn die abgegrasten Weideflächen – eingeteilt in drei komplett umzäunte Koppeln – hatten seit Mitte Juni genug Zeit, frischen Wuchs anzusetzen. Jetzt halten sich die Kälber von Höß noch einmal daran schadlos. Zudem grasen vier Ziegen in den Steillagen. Bereits Mitte September will der Landwirt die größeren Kälber zum heimischen Manglhof in Altwiessee zurückbringen, wo knapp 30 Milchkühe stehen und in rustikal eingerichteten Wohnungen Feriengäste beherbergt werden. Der Rest folgt in der ersten Oktoberhälfte.

Beliebte Anlaufstelle für Wanderer ist das Schwarzentenn-Gebiet. Die Hütte rechts ist der Niederleger der Waxlmoosalm. © Thomas Plettenberg

Die Waxlmoosalm versorgt Höß auf eine selten gewordene Art mit Wasser: Ein sogenannter hydraulischer Widder pumpt Wasser in einen Hochbehälter. Das nur noch von wenigen Almbauern genutzte raffinierte System kommt ganz ohne elektrischen Strom aus. In Intervallen pumpt sich ein Teil des aus Quellen gesammelten Wassers sozusagen selbst nach oben. Es braucht Stoßventile dazu, die Stoßdruck erzeugen, mit dem Wasser hinaufbefördert wird. Die Quellen am Waxlmoos sind aufgrund der anhaltenden Trockenheit längst versiegt, der Hochbehälter aber versorgt das Vieh weiterhin mit dem zuvor gesammelten Wasser. Den Namen hat der Widder, weil das Prinzip an die Rammstöße des gleichnamigen Tiers erinnert.

60 Stück Jungvieh grasen auf 30 Hektar Lichtweide

Auf der Schwarzentenn fließt genug Wasser auch ohne Widderanlage. Johann Höß und Hans-Georg Maier vom Krinnerhof in Abwinkl sind zwei von vier dort ansässigen Almbauern. Auf knapp 30 Hektar Lichtweide finden zusammen an die 60 Stück Jungvieh genug Futter. Hinzu kommen sage und schreibe 360 Hektar Waldweide im Staatsbesitz, die von den Schwarzentenn-Almerern in Pacht ebenfalls bewirtschaftet werden. Jeder hat seine eigene Hütte und eigenes Personal. Tagsüber kommt das Vieh in die Ställe. Eine Portion Kraftfutter sorgt dafür, dass die Tiere gerne dort bleiben, bis es nachmittags und die ganze Nacht über wieder ins Freie geht.

Maier hat die Alm schon von mehr als 25 Jahren an seine Nichte Angelika Stickl verpachtet. Bei Einheimischen und Wanderern sowie Mountainbikern bis aus München hat die auf gut 1000 Höhenmetern gelegene Almwirtschaft einen guten Ruf. Stickl erzählt, dass sie sich vor Jahren einmal in einem Münchner Möbelgeschäft umsah, als eine Kundschaft auf sie zukam und sagte: „Sie sind die Frau vom Tellerfleisch.“

Die Gastwirtschaft ist bekannt für das mit Kartoffelsalat und frisch geriebenem Meerrettich servierte Gericht. Für Vegetarier gibt’s Kasknödel. Am Sonntag kommt im Holzofen zubereiteter Schweinsbraten auf den Tisch. Die Kuchen sind selbstgebacken. An einem Sonntag mit schönem Wetter wollen gut und gerne 300 Gäste bewirtet werden. Die sowohl von Kreuth als auch Bad Wiessee gut zu Fuß erreichbare Gaststätte ist auch im Winter bei allerdings reduzierten Zeiten geöffnet.

So gerne Angelika Stickl Wirtin auf der Schwarzentennalm ist und sich zusammen mit der Familie auch noch um das Vieh ihres Onkels kümmert, treibt sie dennoch die Sorge um, dass wegen des Bauernhofsterbens auf immer weniger Almen Tiere grasen könnten. „Es macht mich schon ein bisschen traurig, wenn ich mir vorstelle, dass eines Tages überhaupt niemand mehr sein Vieh auf die Almen treibt.“