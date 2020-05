Kriminalität im Raum Miesbach leicht rückläufig

Mehr Unfälle mit weniger verletzten Personen, mehr Drogen- und erheblich mehr Sexualdelikte, dafür weniger Eigentumsstraftaten. So lautet in der Kurzfassung die Statistik der Polizei Miesbach für das Jahr 2019.

Miesbach – Der neue Fischbachauer Bürgermeister Johannes Lohwasser kann sich freuen. In seiner Gemeinde leben die Menschen am sichersten. Die relative Zahl der Straftaten ist dort die niedrigst im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Miesbach (fünf Gemeinden plus Stadt Miesbach). Die örtliche Polizeiführung hat u zuletzt die Rathäuser zu Sicherheitsgesprächen abgeklappert. In Vor-Corona-Zeiten hatte es immer ein gemeinsames Gespräch in der Inspektion gegeben.

Kriminalität

Die Daten zeigen ein gemischtes Bild. Während die Gesamtzahl der Straftaten im Dienstbereich der PI Miesbach rückläufig war – sie sank um 48 auf 1472 – war in einzelnen Bereichen eine Zunahme zu verzeichnen. Etwa bei den Sexualdelikten. Erstmals seit 2015 registrierte die Polizei wieder eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr. 2018 waren noch 14 Fälle gemeldet worden, im vergangenen Jahr waren es 27. Ebenfalls nach oben schnellte die Zahl der Drogendelikte – von 132 auf 175. Wobei gerade in diesem Bereich die Zahlen stark von der Kontrolltätigkeit der Polizei abhängen. Und die war 2019 intensiviert worden, wie es in der Pressemitteilung der Polizei heißt. Einen abermaligen Anstieg gab es bei den sogenannten Rohheitsdelikten. Sie stiegen um acht (Vorjahressteigerung: 15) auf jetzt 254 Taten. Teils deutliche Rückgänge gab es in den Bereichen Vermögen (403 Fälle), Eigentum (220) und Vandalismus (143) – daher das insgesamt geringere Aufkommen an Straftaten. Freilich handelt es sich immer um bekannt gewordene Vergehen. Die Dunkelziffer lässt sich nur schätzen. 933 Tatverdächtige hat die Polizei im Jahr 2019 ermittel, die Aufklärungsquote lag bei überdurchschnittlichen 70 Prozent (Landkreis: 68,9). Positiv: Von einem (versuchten) Tötungsdelikt ist nicht bekannt.

Verkehr

Bei den Verkehrsunfällen registrierte die Polizei eine Steigerung um 1,83 Prozent auf 1060. Bei 150 davon (minus vier) gab es Verletzte, insgesamt 188. Für einen neunjährigen Buben endete ein Unfall auf der Autobahn im Oktober tödlich. Das unfallanalytische Gutachten liegt noch nicht vor, wie eine Nachfrage unserer Zeitung ergab. Es war der einzige Unfall mit Todesfolge in Bereich der PI Miesbach. Schwer verletzt wurden 47 Menschen. Dies war vor allem nicht angepasster Geschwindigkeit, Nichtbeachtung der Rechtsfahrgebots, Fehler beim Abbiegen oder ähnliches sowie zu geringem Sicherheitsabstand geschuldet. Weil insbesondere zu hohes Tempo zu schweren Unfällen führt, werde die Polizei weiterhin gezielt kontrollieren, insbesondere auf bekannt gefährlichen Strecken. Bei solchen Kontrollen beanstandeten die Beamten im Jahr 2019 insgesamt 1026 Autofahrer, 15 davon erhielten ein Fahrverbot.

Konstant blieb im vergangenen Jahr die Zahl der Unfälle unter Alkoholeinfluss, nämlich bei 16. Hierbei wurden vier Personen schwer und zehn leicht verletzt. Die Alkoholsünder am Steuer hatten im Durchschnitt 1,6 Promille intus, der traurige Spitzenwert lag bei 3,06 Promille.