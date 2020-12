Krippe aus Ecuador von Pater Enrique Rosner - der Blickfang im Schaufenster in Miesbach

Der Glaube ist derselbe, aber die Darstellung ist deutlich verschieden. Entsprechend vertraut und doch ein wenig fremd kommt einem die Weihnachtskrippe aus Ecuador vor, die derzeit im Weltentdecker-Laden von Uwe Dietrich zu sehen ist.

Miesbach – Für den Inhaber des Spielzeugladens ist es eine tolle Krippe, die im Rahmen des diesjährigen Krippenwegs in der Miesbacher Innenstadt zu sehen ist. „Sie ist total schön“, schwärmt Uwe Dietrich. „Mir gefällt vor allem ihre farbliche Schlichtheit. Und die Freundlichkeit der Figuren.“ Dazu passe es gut, die Welt zu entdecken.

Die Krippe ist eine Leihgabe von Pater Enrique Rosner, der in Ecuador lebt. Im Flyer zum Krippenweg trägt sie die Nummer 38. Erklärungen dazu sind auf der Homepage miesbach-evangelisch.de der evangelischen Kirche in Miesbach zu finden. Dort heißt es zu Rosners Krippe: „Traditionell formen die Bewohner Südamerikas ihre Figuren aus ihrem Erfahrungsschatz, wie sie selbst aussehen und leben.“

Wie Dietrich berichtet, bleiben viele Leute an seinem Schaufenster stehen, um sich die Weihnachtskrippe aus Ecuador anzusehen. „Einige kommen auch gezielt“, hat er festgestellt – was auch der Blick der Passanten in den Krippenweg-Flyer verrät.

Noch bis Sonntag, 20. Dezember, sind die über 50 Krippen in den 48 Schaufenstern zu sehen. Danach geht’s für sie zurück zu ihren Eigentümern – rechtzeitig zum Weihnachtsfest.

(ddy)