Torten als Spendenmagnet: 2572 Euro aus Kuchenverkauf gehen nach Großbrand an Familie in Elbach

Von: Sebastian Grauvogl

36 Kuchen verkauften (v.l.) Sabine Huber und Martina Ettstaller für über 1200 Euro am Miesbacher Wochenmarkt. Mit weiteren Spenden konnten sie insgesamt 2572 Euro an die Familie Bacher übergeben. © Steffen Gerber

Der Kuchenverkauf von Martina Ettstaller auf dem Miesbacher Wochenmarkt war erfolgreich. Sie übergab 2572 Euro an die Familie, deren Bauernhof in Elbach im März abgebrannt war.

Elbach/Miesbach – Als sie am Morgen des 21. März die Zeitung aufschlug, hatte Martina Ettstaller plötzlich wieder Brandgeruch in der Nase. Diesen Gestank von beißendem Rauch, den sie als sechsjähriges Mädchen wahrgenommen hatte, als ein Nachbar ihrer Familie seine Wohnung anzündete. „Wir mussten damals alle ganz schnell aus dem Haus raus“, erinnert sich die Gmunderin an das für sie traumatische Erlebnis.

Großbrand in Elbach weckte bei Ettstaller schlimme Erinnerungen

Das sei alles wieder hochgekommen, als sie den Bericht über den Großbrand auf dem historischen Bauernhof der Familie Bacher in Elbach gelesen habe, erzählt die Friseurmeisterin. „Da war mir klar, dass ich helfen will.“ Das hat sie nun, wie angekündigt, mit einem Kuchenverkauf auf dem Miesbacher Wochenmarkt getan. Mit großem Erfolg: 2572 Euro hat Ettstaller zusammen mit ihrer Freundin Sabine Huber eingenommen. Über 1200 Euro stammen direkt aus dem Kuchenverkauf, 455 Euro landeten in einer Spendenbox. Und weitere 700 Euro waren Ettstaller in den vergangenen Tagen einfach so in die Hand gedrückt worden. Den Erlös spenden die beiden nun an die Bachers. Denn anders als ihre Familie damals hatten diese kein Glück – ihr Haus brannte bis auf die Grundmauern nieder (wir berichteten).

Ettstaller nutzte für ihre Aktion das kommunalpolitische Netzwerk aus ihrer langjährigen Tätigkeit als Gmunder Gemeinderätin – und rannte damit offene Türen ein. Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller sicherte ihr nicht nur einen kostenlosen Standplatz am Fuß des Lebzelterberg zu, sondern stellte auch sein Zelt aus dem Wahlkampf zur Verfügung. Der Bauhof stellte Biertische auf. Und Bäckermeister Florian Perkmann steuerte das Verpackungsmaterial für die Backwaren bei.

36 Kuchen in unter vier Stunden verkauft

Und daran sollte es am Gründonnerstag nicht mangeln bei Ettstallers Aktion. 36 Kuchen und Torten wanderten binnen weniger Stunden über die Theke. Sie stammten von Schalkfrauen, Bäuerinnen und Bürgerinnen. Auch die Profis vom Café Wagner in Gmund lieferten süßes Backwerk an. Für Vielfalt war gesorgt. Von Käsesahne über Mascarpone-Torte war alles mit dabei, was die Konditorenkunst ausmacht.

Um 7.30 Uhr hatte Ettstaller ihren Verkauf gestartet – schon eine viertel Stunde vorher standen die Leute Schlange. „Die Kuchen waren ruckizucki weg“, berichtet sie. Um 11 Uhr konnte Ettstaller schon wieder abrücken. Mit leerem Lager – aber dafür einer umso volleren Spendenbox. Das Geld übergab sie noch am Donnerstag an die Familie Bacher. sg

