Künstlerin Lisa Mayerhofer aus Miesbach: Achtung für das Unscheinbare

Im Atelier: Am Stadtplatz in Miesbach arbeitet Lisa Mayerhofer an ihrer Kunst, seit sie 2011 nach vielen Jahren in Southampton und später Berlin in die Heimat zurückgekehrt ist.

Kunst-Griff

In ihrem kleinen Stadtatelier in Miesbach hortet Lisa Mayerhofer Dinge, von denen viele gar nicht wissen, dass es sie überhaupt gibt, arbeitet mit Materialien, die meist keine Beachtung finden, auf unorthodoxe Weise. Die Künstlerin verhilft scheinbar Unscheinbarem zu neuem ästhetischen Glanz.

Miesbach – Lisa Mayerhofer wuchs in Bayrischzell auf, studierte Kunst und Bildhauerei in Southampton (England) und Berlin, wo sie lange Zeit lebte und arbeitete. 2011 kehrte sie nach Miesbach zurück. In ihrer Berliner Zeit schuf sie aufsehenerregende, riesige Installationen, etwa „Echoes“, eine Arbeit aus Millionen von Papierstreifen in den Ausmaßen vier mal zehn mal sechs Meter. Nicht weniger eindrucksvoll die dreiteilige Außeninstallation „The Unicorns“ (Die Einhörner) von 2006, bei der drei Tonnen geschreddertes Altpapier verwendet wurden. Dabei verarbeitete Mayerhofer Erinnerungen an die Gegend rund um Murnau, wo die Bauern Heuhaufen, so genannte Strahdrischen, um hölzerne Stangen herum anlegen, eine uralte Lagerungsmethode. Zuletzt setzte die 55-Jährige im Sommer 2020 mit „ALB-Träume“, einer temporären Großinstallation im Miesbacher Waitzinger Park, ein Ausrufezeichen.

In jüngster Zeit widmete sich Mayerhofer mehr dem kleinen Format. In der Werkgruppe „gerollert“ werden lange Papierstreifen sehr eng aufgerollt und dann mit Druck nach außen gestülpt. Die so entstandenen halbrunden Papierkugeln verschiedener Größe und Form montiert sie auf einen festen Untergrund. Dadurch und weil unterschiedliche Papierarten unterschiedlich vergilben oder sich bräunlich verfärben, entstehen faszinierende Werke voller Rhythmus, Vitalität und ästhetischer Qualität. Gleiches gilt für die Serien „Gestichelt“ und „Umklammert“, wo Stecknadeln oder Heftklammern in Verbindung mit verschiedenen Papieren eine spannende Symbiose eingehen.

+ Spannende Texturen: Lisa Mayerhofer vor einem hinterleuchteten Bild aus Papier. © Stefan Schweihofer

„Sammeln, kombinieren, ordnen“

Über ihr Faible für scheinbar wertloses Material sagt die innovative Künstlerin: „Ich finde es spannend, wenn man Eigenschaften von Alltagsmaterialien, die leicht übersehen werden, sichtbar macht.“ Nicht nur diese kleinen Dinge, die man in den Begriff „Upcycling“ einordnen kann, haben es ihr angetan: Mayerhofer geht mit offenen Augen durch die Natur und sammelt winzige Mikrokosmen, etwa das Innenleben einer Walnuss, Eicheln, Waldrebensamen, die Abbruchstellen von Weidenkätzchen, Kakteen-Stacheln und vieles mehr.

„Am Anfang habe ich nur mit Papier gearbeitet, dann ist immer mehr dazu gekommen“, erklärt sie ihre Entwicklung, die sie mit „sammeln, kombinieren und ordnen“ zusammenfasst. Natürlich ist das heftig untertrieben, braucht es doch vor allem auch ein sicheres Auge, ein Gefühl für Material, Formen und Farben – so sparsam diese auch in der Arbeit der 55-Jährigen vorkommen – und eine Extraportion Fantasie.

+ Lisa Mayerhofers Bild „Lunartica“ besteht aus hunderten Silbertalern, den Samen der Pflanze Lunaria. © Stefan Schweihofer

Dies alles zeigt sie auch in der kleinformatigen Serie „Kaffeegsatzl“. Dazu fotografiert sie jeden Morgen den eingetrockneten Bodensatz ihrer Kaffeetasse und kombiniert das Foto mit einem Versatzstück aus der Natur. Die kleinen, liebevollen Objekte könnte man als „konservierte Vergänglichkeit“ bezeichnen. Die brandneue Arbeit „Lunartica“ besteht aus Hunderten von filigranen und federleichten Silbertalern, den Samenträgern der Pflanze Lunaria, die – kunstvoll und fast dreidimensional angeordnet – „einen Hauch von nichts“ ergeben, so Mayerhofer. Was natürlich wieder maßlos untertrieben ist.

Über diese Reihe: Kunst sprengt Grenzen und entdeckt Neuland – nicht allein im übertragenen Sinne: Viele Künstler arbeiten mit ungewöhnlichen Materialien oder Techniken. In der Reihe „Kunst-Griff“ blicken wir einigen von ihnen im Landkreis über die Schulter.

Reinhold Schmid