Am BSZ Miesbach: Schneller in den Beruf als Erzieher

Erst Kinderpflegerin, dann Erzieherin: Valentina Albert, hier mit ihrem Lehrer Andreas Rosenlehner (l.) und dem stellvertretenden Schulleiter Stephan Plichta, ging am Beruflichen Schulzentrum Miesbach den langen Weg. Weil der Bedarf an Erziehern weiter steigt, wird die Ausbildung ab September bayernweit verkürzt.

Kürzere Ausbildung startet im Herbst

von Bettina Stuhlweißenburg

Erzieher haben gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Trotzdem entscheiden sich nur wenige für diese Laufbahn. Das BSZ Miesbach bietet ab September einen neuen Ausbildungsweg. Er ist kürzer – und dadurch womöglich attraktiver.

Miesbach – Valentina Albert hat im Juli ihre letzte Prüfung, dann ist die 25-Jährige Erzieherin. Endlich! Es war ein langer Weg bis dahin – fünf Jahre dauert die Ausbildung. Eine Vergütung gibt es nur im letzten, dem sogenannten Anerkennungsjahr, das Albert in einer Krippe in Irschenberg absolviert. Kein Wunder also, dass viele Schulabgänger eine kaufmännische Lehre oder einen Handwerksberuf bevorzugen. In diesen Branchen dauert die Lehre nur drei Jahre – und wird bezahlt.

Auch Albert haderte mit dem langen Weg. „Deshalb habe ich nach meiner Ausbildung zur Kinderpflegerin beschlossen, erst Praxiserfahrung zu sammeln und Geld zu verdienen.“ Nach sechs Jahren im Job entschied sie sich, doch noch einmal die Schulbank zu drücken. „Das war schon ein Schritt für mich. Aber ich wollte mich weiterbilden in dem Beruf, den ich für mein Leben gern mag.“

Kürzere Ausbildung soll den Beruf attraktiver machen

Um den Erzieherberuf attraktiver zu machen, hat der Bayerische Landtag beschlossen, ab dem Schuljahr 2021/2022 die Ausbildung auf vier Jahre zu verkürzen. Wer (Fach-)Abitur oder eine abgeschlossene Lehre hat, braucht nur drei Jahre. Azubis mit Quali dagegen brauchen weiterhin fünf Jahre.

Hintergrund ist, dass voraussichtlich 2025 ein Recht auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler in Kraft tritt – und der Bedarf an Erziehern weiter steigt. Aktuell sind laut Agentur für Arbeit Rosenheim 18 Stellen in der Kindererziehung im Kreis Miesbach frei. Ihnen stehen elf Jobsuchende gegenüber.

Bisher müssen angehende Erzieher am Beruflichen Schulzentrum Miesbach (BSZ) zwei Jahre die Berufsfachschule für Kinderpflege besuchen – egal ob sie Quali oder Abi haben. Auf den Abschluss als Kinderpfleger folgen drei Jahre an der Fachakademie für Sozialpädagogik, die mit dem Abschluss als Erzieher endet.

Vergütung in Ausbildung

Ab September ersetzt das neue Sozialpädagogische Einführungsjahr (SEJ) die zweijährige Ausbildung zum Kinderpfleger – vorausgesetzt, die Bewerber haben die Mittlere Reife. Abiturienten und Quereinsteiger mit Berufsausbildung können gleich auf die Fachakademie gehen. Die Ausbildung zum Kinderpfleger gibt es weiterhin.

Das SEJ wird vergütet. Circa 450 Euro bekommen die Schüler von den Betrieben, in denen sie während des SEJ drei Tage wöchentlich arbeiten. Sobald sie in die Fachakademie eintreten, können sie bis zu 800 Euro Aufstiegs-Bafög beantragen, das neuerdings nicht zurückgezahlt werden muss.

Bislang haben sich 58 Schüler für die Fachakademie ab September angemeldet. „Ich war noch nie so früh im Jahr so voll“, sagt Schulartbetreuer Andreas Rosenlehner. Dagegen gibt es nur 17 Anmeldungen für das SEJ. „Wir hoffen, dass es mehr werden oder zumindest keiner abspringt“, sagt Stephan Plichta, stellvertretender Schulleiter. Denn 16 Teilnehmer sind das Minimum, damit das SEJ stattfinden kann.

Für Valentina Albert ist Erzieherin ein Traumberuf: „Das Tolle ist unter anderem die Abwechslung. Jeder Tag bringt etwas Neues, weil sich Kinder ständig weiterentwickeln.“ Außerdem könne sie ihre Interessen einbringen. „Ich zum Beispiel backe gern. Das mache ich dann auch mit den Kindern.“ Nicht zuletzt eröffne der Beruf eine Vielfalt von Tätigkeiten – von der Krippe über den Hort bis hin zum Kinderheim. „Ich bin zwar ein richtiger Krippenmensch“, sagt Albert, „aber wer weiß, was in ein paar Jahren ist. Ich finde es gut, dass ich nicht auf ewig dasselbe machen muss.“

